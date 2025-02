マックダイビングのホットスポット、ダウインには生き物がたくさん

マックダイビングはダウインの主要産業で、ダウインにはいくつかの海洋保護区があり、驚くほど多くの生き物が生息するダイビングスポットが数多くあります。

クリス・ハイム(シー・エクスプローラーズ・フィリピンの CEO)は、1986 年にダウインに最初のダイビング リゾートを設立し、海岸の多様な海洋生物の宣伝を始めました。

Very soon after macro 写真撮影 enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

マックダイビングのホットスポット、ダウイン5には生き物がたくさん

ダウインの黒い火山海岸沿いには 20 か所以上のダイビング スポットがあります。すべて AivyMaes Divers Resort のすぐ近くにあります。

北から南まで、マイニット、サンミゲル(北と南)、タリサイ、サハラポイント、ボネッツコーナー、ダウインサンクチュアリ(北と南)、ギナマポイント、バフラ、ピラミッドなど、素晴らしいダイビングスポットをすべて説明できますが、特に言及する価値があるのはマサプロド(北と南)です。

このダイビング サイトは、最も多様な生き物の集まりの 1 つです。タツノオトシゴ、数種類のカエルアンコウ (私のお気に入りの 1 つ)、ワンダーパス、ミミックオクトパス、ブルーリングオクトパスなど、見るべき種が非常に多く、一言で言えば、素晴らしい場所です。

この地域で最も素晴らしいダイビング スポットのもう 2 つは、リゾートの真正面にある AviyMaes Divers Resort House リーフで、非常に便利な海岸ダイビングとして楽しめます。Dauin Nth Reef/Car Wrecks ダイビングは、プラネット アース 2 エピソード XNUMX のカエルフィッシュ スペシャルが撮影された場所で、XNUMX 匹の大きなコマーソン カエルフィッシュが互いに接近していました。

マックダイビングのホットスポット、ダウイン6には生き物がたくさん

アポ島

ダウインはマック ダイビングだけではありません。アポ島はダウインの海岸からボートでわずか 30 分です。この島は 1982 年から海洋保護区 (MPA) に指定されています。これは海洋科学者のアンヘル アルカラ博士の努力のおかげです。

彼はこの地域で育ち、やや懐疑的な地元住民を説得して、保護区の設置は周辺の漁業に利益をもたらすと説き、事実上フィリピン初の海洋保護区を設立しました。ダウインもすぐにそれに続き、ビサヤ諸島の他の多くの観光地もこれに続き、現在では世界クラスのマクロ撮影の天国、広角ダイビングの目的地となっています。

マックダイビングのホットスポット、ダウイン7には生き物がたくさん

ウミガメやさまざまな種類の遠洋魚が生息するソフトコーラルでいっぱいの雄大で色鮮やかなサンゴ礁がお好きな方には、ダウインから約 12 km 離れたアポ島がおすすめです。ここは象徴的なダイビング スポットであり、フィリピンで最も有名なダイビング スポットの XNUMX つで、世界のトップ ダイビング スポットとして評価されることも少なくありません。

アポ島周辺の健全なサンゴ礁には、記録されているサンゴの種が 400 種以上あり、これは世界中のサンゴの 65% が XNUMX か所に集まっていることになります。この島には、有名なロック ポイント (東西)、マンサ ポイント、コゴン バルアルテ、チャペル ポイント、ココナッツ ポイント、カーズ アンド タイヤ ポイントなど、その日の流れに応じて行われるダイビング スポットがいくつかあります。

AivyMaes Divers Resort では、快適な座席と船内トイレを備えた伝統的な地元のボートで日帰りツアーを催行しています。島で 3 回のダイビングをお楽しみいただけます。朝食、昼食、ドリンクが含まれており、午後 4 時頃にリゾートに戻ります。水中写真でいっぱいの思い出とともに完璧な XNUMX 日を締めくくります。

アポ島に加えて、ダイビング センターでは、リクエストに応じてナイト ダイビングやブラックウォーター ダイビングも開催しています。

マックダイビングのホットスポット、ダウイン8には生き物がたくさん

トップサイドアドベンチャー

しかし、ここはダイビングだけではありません。古い教会、市場、カサロロの滝を訪れたり、山登りをしたり、ダウイン南部のザンボアンギタとシアトンにある黒砂のビーチと白砂のビーチを訪れたり、アポのさまざまなスポットでシュノーケリングを楽​​しんだりすることもできます。

ダウインの散策はとても面白く、Lokal Resto、Anahaw、Soga、Frontemare などのレストランやバー、ダウイン ビーチにある絶品イタリアン ピザ屋で美味しい料理を楽しむことができます。時間があれば、ドゥマゲテを訪れてウォーターフロントや市場を見て回り、この地域で獲れた美味しいシーフードを味わうのもおすすめです。

簡単に行けるこのダイビングスポットを強くお勧めします。「自分らしく」カジュアルな雰囲気を楽しみたいなら、ここに泊まることを強くお勧めします。 アイヴィマーズ ダイバーズ リゾート デラックスエアコン付き専用バスルーム、ネイティブスタイルのビーチハット、ドミトリースタイルのネイティブハットなど、さまざまな宿泊施設をご用意しています。ご家族全員、カップル、一人旅のお客様に予算内でご滞在いただけます。歓迎からお見送りまで、カスタマイズされたパーソナルな体験をご希望の場合は、メールでお問い合わせください。 aivymaesdivers@gmail.com .