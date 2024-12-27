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メリディアン アドベンチャー ダイブでラジャ アンパットをダイビング

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メリディアン アドベンチャー ダイブでラジャ アンパットをダイビング

Dive Raja Ampat and Save with Exclusive Meridian Adventure Dive Specials.

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Whether you're looking for a short escape or a more extended adventure, you can enjoy diving without set arrival or departure dates. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

ダイビングパッケージ:

6泊7日＋10ダイブ = 2098人あたりXNUMXドル *1泊無料

7泊8日＋12ダイブ = 2273人あたりXNUMXドル *1泊2ダイブ無料

8泊9日＋14ダイブ = 2449人あたりXNUMXドル *1泊4ダイブ無料

9泊10日＋16ダイブ = 2693人あたりXNUMXドル *2泊と2回のダイビングが無料

10泊11日＋18ダイブ = 3112人あたりXNUMXドル *2泊と4回のダイビングが無料

何が含まれています：

  • 料金はベッド＆ブレックファースト（B&B）のみに基づいています
  • 客室のアメニティには、テレビ、セーフティボックス、ヘアドライヤー、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、タオル、バスローブが含まれます。
  • 24-hour Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services
  • 客室内およびリゾート内のさまざまな場所で飲料水をご利用いただけます
  • アクアラング ダイビング 機器 (マスク, フィン、シュノーケル、 ウェットスーツ、BCD、 レギュレーター、ウェイト、タンク）
  • すべてのダイビングサイトへの送迎
  • すべてのダイビングでビーチタオル、紅茶、コーヒー、新鮮なフルーツ、飲料水をご提供

除外：

  • 送迎（ソロンとワイサイ）：約 1人あたり$ 55
  • ラジャアンパット海洋公園の許可: 1,000,000人あたりXNUMXルピア
  • 食事（ランチとディナー） - 8名以上のグループの場合はハーフボード/フルボードをご利用いただけます
  • アルコール飲料とノンアルコール飲料
  • ダイブコンピューター と松明
  • フライト、旅行、ダイビング保険
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連絡を取る

電話番号：+ 62 951 317 6120

アプリとは: +62 822 4854 0774

Email: 予約@meridianadventuresdive.com  

ウェブサイト:

利用規約：

参考にしてください マッドスペシャル2025 これらの特別オファーを利用するには、予約時にお知らせください。
予約期間: 01 December 2024 to 31 January 2025
旅行期間: 01 December 2024 to 31 August 2025
価格は米ドルで表示されており、適用される税金が含まれています。

最新 Scuba Diver Mag のポッドキャスト エピソード
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