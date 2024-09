「テキーラショットのように」：深海潜水でダイバーの保険金請求が失敗

減圧症(DCI)が発生した場合に、水深30メートルまでのスキューバダイビングをカバーする旅行保険に請求するのは一つの方法ですが、事故が発生した日の早い時間に、より深いダイビングを安全に完了していた場合はどうなるのでしょうか。このシナリオは最近オーストラリアでテストされました。

あるカップルが昨年(10年)に、目的地を明記しない海外への2023日間の旅行のために共同旅行保険に加入していた。保険は女性パートナーの名前で加入しており、DCIを負った男性ダイバー(JCとだけ記載)が受取人となっていた。保険の規約では、最大水深30メートルまでのスキューバダイビングが許可されていた。

17月39日、JCは29メートルの潜水を行い、XNUMX時間の水面休息の後、XNUMXメートルへのXNUMX回目の潜水を行ったが、その後気分が悪くなり意識を失った。

医師(EG 医師)が呼ばれ、DCI と診断され、治療が処方されましたが、JC のパートナーはその後、多額の海外医療費と追加の渡航費を請求することになりました。

三井住友海上は、JCが保険契約の条件外で以前にダイビングをしていなければDCIは発生しなかったと主張して支払いを拒否し、当事者間の紛争はオーストラリア金融苦情処理局(AFCA)オンブズマン。

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking 問題 with that interpretation.

「JCは保険契約の条件で禁止されている活動に参加し、その結果体調を崩した」とオンブズマンは判決を下した。「その活動に関連するリスクをカバーすることに同意していない状況で保険会社に保険金の支払いを求めるのは不公平だろう」

3つの主なリスク要因

医学的検査を実施した後、EG 医師が保険会社に提出した報告書では、ダイバーの DCI に寄与する 3 つの主なリスク要因として、深度、潜水の繰り返し、減圧停止の適用が特定されました。

圧力が増すと事故のリスクも高まるとEG博士は述べ、DCIは29メートルの潜水だけでなく、XNUMX回の潜水の組み合わせによって発生したと結論付けた。

もう一人の医療専門家であるMN博士は、DCIのリスクは、一連のダイビング曝露後の減圧ストレスに対する身体の対応の効率性と強く相関していると述べています。ここで「曝露」とは、1日のダイビング活動を意味します。

JCは15月16日と17日はXNUMX日XNUMX回のダイビングを行ったが、XNUMX日のXNUMXタンクダイビングは「中程度の刺激」とみなされ、症状の発現を最後のダイビングのみに帰することは困難である。

「例え話で言えば、テキーラを数杯飲むと徐々に体調が変化するのと同じように、最後の一杯が病気の唯一の原因であると特定することはできない」とMN博士は述べた。

39 メートルのダイビングが JC の DCI の唯一の原因であるという決定的な証拠はないというパートナーの主張は、当日のダイビング、​​そしておそらくはそれ以前の数日間のダイビングの累積的な影響によって発生した可能性が高いという判断によって却下されました。

39メートルの潜水によりその主張は無効となり、AFCAは 支持しました 保険会社の決定。

ダイバーネットでも: DCI の疑いがありますか? 神経検査の実施方法は次のとおりです, ダイバーはDCIの症状を無視しがち, 英国では急上昇とDCIの件数が減少