GOダイビングショーANZは水中写真家にとって必見

就任の GOダイビングショーANZ28月29日〜XNUMX日にシドニーショーグラウンドで開催され、 入場無料 – 水中写真家にとって、旅を始めたばかりの人でも、熟練した「写真家」でも、必需品と言われています。

世界的に有名な水中写真家や教育者が多数参加し、 写真 ステージ、そして名誉ある アンダーウォーター アワード オーストラレーシア 2024 コンテストは土曜日の午後に発表されます。以下は週末にステージで披露される作品のほんの一部です。

ナイジェル・マーシュは、スキューバダイバーANZのユニークなオーストラリアの海洋生物の立役者です。

ナイジェル・マーシュ

スキューバダイバーオーストラリアとニュージーランドでオーストラリアのユニークな海洋生物特集を組んだナイジェル・マーシュは、読者に大人気の人物です。 写真 ステージ GOダイビングショーANZ 9月中。

ナイジェルはブリスベンを拠点とするフリーランスの水中写真家兼フォトジャーナリストです。彼の作品はオーストラリア国内外の数多くの雑誌、新聞、書籍に掲載されています。

彼はオーストラリア、特にグレートバリアリーフとサンゴ海で広範囲にダイビングをしており、旅行先ではアジア、太平洋、インド洋、大西洋、カリブ海を巡っています。彼の水中写真は、数々の国際写真コンテストでも受賞しています。

ナイジェルは、幼いころから故郷のオーストラリア、シドニーの海岸でシュノーケリングをしていたときに、ダイビングと海洋環境への情熱を育んできました。1983 年にスキューバ ダイビングを習ったことで、海洋生物への興味が高まり、すぐに自分の経験を他の人と共有したり、スライド ショーを発表したり、雑誌に記事を書いたりするようになりました。最初の記事は 1983 年に出版されました。

それ以来、ナイジェルは世界中のダイビング、​​旅行、機内誌向けに、魚、ダイビング、​​サメ、難破船、海洋生物、旅行といった彼の好きなテーマに焦点を当てた何千もの記事を執筆してきました。

ナイジェルは、ネヴィル・コールマンと共同で、ダイブサイト・オブ・ザ・グレート・バリア・リーフ・アンド・ザ・コーラル・シー(ニューホランド、1996年)とダイビング・オーストラリア(ペリプラス・エディションズ、1997年)のXNUMX冊のダイビングガイドブックを執筆しています。また、自費出版した本もあります。HMASブリスベン・クイーンズランド・コーラル・ウォーシップ(ナイジェル・マーシュ) 写真撮影 2011)。

過去 10 年間、ナイジェルは New Holland Publishers のために、海洋関連のテーマに関する一連の児童書 (A to Z of Sharks & Rays、Exploring Shipwrecks、Crabs & Crustaceans、Weird and Wacky Fish) や、一連のダイビング ガイドおよび海洋生物に関する本 (Coral Wonderland、Muck Diving、Underwater Australia、Diving With Sharks、Close Encounters With Marine Life) の執筆に忙しく取り組んできました。

ブレット・ロブウェインが、 水中写真 テクニック

ブレット・ロブウェイン

受賞歴のある水中写真家ブレット・ロブウェインが、素晴らしい写真を展示します。 写真 就任式のステージ GOダイビングショーANZ 9月中。

ブレットはシドニーを拠点とする情熱的で環境問題に関心のある写真家です。シドニー南部郊外のポート ハッキング川の水路で育ち、2000 年代初頭に地元のダイビング ショップで働きながら、スキューバ ダイビングへの愛が本格的に芽生えました。

2010年までに彼は、 水中写真 そして、初めてのデジタル一眼レフカメラのハウジングを購入しました。

トンガでザトウクジラと一緒に泳ぐ初めての旅行から、彼はすっかり夢中になりました。

彼の情熱 写真撮影 これに匹敵するのは、異国への旅への熱狂だけである。

キューバの女王陛下の庭園でクロトガリザメを撮影するときも、南極でペンギンを撮影するときも、北極でホッキョクグマを撮影するときも、ノルウェーでシャチを撮影するときも、ナルーマでアザラシを撮影するときも、ブレットは、間違った理由で注目を集めるために動物を悪者扱いしたりセンセーショナルに扱ったりすることなく、常に海洋生物を自然のままに表現することに努めています。

ブレットは、海とそこに生息する生物に対する愛情とともに、使い捨てプラスチックの過剰使用と需要に関する意識を高めることで、海と環境を保護することを強く主張しています。

ブレットはソニーを誇りに思っている デジタル イメージングアドボケート、Isotta Underwater Housings アンバサダー、Explorers Club 会員、Ocean Artist Society 会員、Ocean Geographic の元準会員/常駐写真家。

ブレットはUW Imagesのオーナーでもあり、 水中写真 装置。

彼の作品は数々の国際的に賞を獲得した。 写真撮影 数々の賞を受賞し、世界中で出版されています。

ドン・シルコックが大型動物との遭遇について語る

ドン・シルコック

スキューバダイバーオーストラリアとニュージーランドのシニア旅行編集者 ドン・シルコック に行きます 写真 就任式のステージ GOダイビングショーANZ 9月に大型動物への興味について語りました。

ドンは、インドネシアのバリ島を拠点とするオーストラリア人の水中写真家兼フォトジャーナリストで、2020 年にシニア トラベル エディターとして Scuba Diver ANZ チームに加わりました。

イギリス出身のドンは、1980年代初頭にペルシャ湾のバーレーンで生活しながらダイビングを始め、BSACアドバンスドダイバーの資格を取得しました。 インストラクター ダイビングオフィサー。

彼は1991年に幼い家族とともにオーストラリアに移住し、そこで 水中写真 • ダイビング旅行.

ドンは過去25年間にわたりパプアニューギニアとインドネシアでダイビングをしており、この13カ国は世界最高の熱帯ダイビングスポットだと考えている。スキューバダイバーANZは最近、XNUMXのth PNGでのダイビングに関するシリーズの記事、そして次回 問題 5つありますth 同様のシリーズで、ドンはインドネシアでのダイビングについて書いています。

約15年前、ドンは南オーストラリアに初めてホホジロザメの写真を撮るために行ったときに、いわゆる「大きな動物の熱」にかかり、昨年、15回目の撮影を終えました。th そこへ旅行…

その間に、彼はバハマのトラザメ、ヒラシュモクザメ、ヨゴレザメ、メキシコのマンタ、ヨシキリザメ、ジンベイザメ、アメリカワニ、シマカジキ、アルゼンチンのミナミセミクジラ、トンガのミナミザトウクジラ、アゾレス諸島のマッコウクジラを撮影し、それらについて執筆してきました。

パンデミックの間、ドンはテクニカルダイビングを始め、最近、TDIエクステンデッドレンジ認定を取得して55メートルの潜水能力を獲得し、ソロモン諸島とビキニ環礁の難破船を撮影するための専門技術旅行に備えています。この旅行は、Scuba Diver ANZの次号で特集される予定です。

マイク・スコットランドがオーストラリアの海洋生物について講演します

マイク・スコットランド

ダイブログオーストラレーシアの編集者であり水中写真家のマイク・スコットランドは、 写真 就任式のステージ GOダイビングショーANZ 9月中。

マイクは1976年にダイビングを始め、PADIの資格を取得しました。 インストラクター マイクは 1982 年にダイビング ダイバーの資格を取得しました。また、1,000 人以上のダイバーを指導してきました。マイクは 7,000 回のダイビングを経験し、水中写真で賞を受賞しています。

彼の2つの主な情熱は 水中写真 海洋生物学。海洋生物の祝福とダイビングの冒険について書いています。マイクは、海についてもっと知りたいダイバーのために、著書「野生の海洋生物学」を出版しました。この本には、ポストカード並みの写真と徹底的な調査が掲載されています。現在、魚とサメの生物学に関するシリーズを執筆中で、来年には新しい本に収録する予定です。

野生の海洋生物学

ダイビングへの情熱を燃え上がらせる最良の方法は、私たちが遭遇する素晴らしい海洋生物についてもっと知ることです。 写真 ステージでは、マイクが 48 年間の現役ダイビングで観察した多くの驚くべき洞察を明らかにし、ダイビングへの意欲を高めます。

マイクはプロの教育者であり、オーストラリアで最も多くの出版物を持つ水中写真家の一人です。この講演では、グレートバリアリーフと太平洋への 100 回以上の探検で集められた彼の最も素晴らしい写真が紹介されます。

タリア・グレイス

独学で水中写真を学んだ国際的に評価の高いタリア・グレイスが 写真 ステージ GOダイビングショーANZ 抽象的な水中イメージについて話します。

シドニー東部郊外の沿岸都市部で生まれ育った彼女は、西オーストラリア州ニンガルーリーフでのダイビング中に海洋生物に対する感謝の気持ちが爆発的に高まりました。

「我が国の水中世界の多様性と豊かさを理解したことで、できるだけ早く水中にカメラを持っていくことが私にとって不可欠だという気持ちが芽生えました」と彼女は語った。

「自然が与えてくれる素晴らしい瞬間を再現できるだけでなく、私が目撃したものの本当の色彩と複雑さを自分自身で完全に理解できるようになるためです。」

常に一瞬一瞬を捉えるタリアは、ダイビングにおける自分の役割が変わったことに気づき、今ではレンズを覗かずにダイビングするのは不可能だと感じています。

タリアは、オーシャンアート2019コンパクト部門、オーシャンジオグラフィック2023新進写真家賞、ヘッドオン賞を受賞しました。 写真 フェスティバル、ランドスケープ部門 2023、ノーザンビーチ アンダーウォーター 写真 2023年のコンペティション、および2024年のマクロ部門の水中写真家オブ・ザ・イヤー(UPY)を受賞しました。

抽象的な水中写真

タリアは抽象的な 水中写真 – シドニーのダイバーとしてダイビングを愛する理由を簡単に紹介し、ダイビングの技術を追求するために使用するさまざまな方法とテクニックについて説明します。

彼女はさまざまなテクニックを使って撮影した写真の例をいくつか紹介し、それを実行するための設定と機材の要件について説明します。

ニコラス・レミーがアドバイスを提供します 写真 テクニック

ニコラス・レミ

現在シドニーを拠点に活動するフランス系オーストラリア人の水中写真家ニコラス・レミーが、 写真 GOダイビングショーANZのステージ 9月.

ニコラスの写真は、権威あるオーシャン部門の受賞を含む40を超える国際的な賞を受賞しています。 写真撮影 海洋芸術賞、DPGマスターズ賞、海洋地理写真賞、世界自然賞 写真撮影 賞

彼の写真はBBC、CNN、フォーブスなどの主流メディアやトップダイブメディアで取り上げられてきました。 写真撮影 メディア。

彼はの創設者です アンダーウォータークラブ、 オンライン 写真撮影 学校とコミュニティーを運営しており、現在12か国に会員がいます。クラブ会員は、ニコラスや他の有名な写真家が教える、自分のペースで学べるコース、サポートフォーラム、毎月のウェビナーにアクセスできます。 写真撮影 マスタークラス。

教えることへの情熱に突き動かされて 写真撮影ニコラスはベテランの講演者です。アンダーウォータークラブの毎月のウェビナーのほか、ダイビングショーでの講演にも定期的に招待されています。 水中写真 協会やスキューバクラブ。

達成した 写真ジャーナリストのニコラスは、国際的なダイビングメディアに数​​十の記事を執筆しています。彼は、 ダイブフォトガイド、そしてPlongez!の定期寄稿者でもあります。 アフリカ⇔日本の情報雑誌発行 (フランス)スキューバダイバー アフリカ⇔日本の情報雑誌発行 (英国およびオーストラリア/ニュージーランド)で海洋生物、旅行、写真撮影のテクニックや機材について執筆しています。

ニコラスはダイビング機器と協力し、 写真撮影 彼は、Nauticam、Mares、Nikon Australia、Retra UWT などのブランドと協力して、製品テストやフィールドレビューを行う、詳細で洞察力に富んだ記事を執筆していることで知られています。

Nicolas は Nauticam のアンバサダーです。現在は、Nauticam NA-Z9 ハウジングに装着した Nikon Z9 を使用して撮影しており、お気に入りの光学機器は Nauticam EMWL システムと Nauticam FCP-1 ですが、サイズと重量が重要な場合は WWL-C も使用します。

リブリーザーは、ニコラスのダイビング キットのもう 1,300 つの重要な部分です。ニコラスは、rEvo CCR または Mares Horizo​​n SCR で XNUMX ~ XNUMX 時間のダイビングをしながら、XNUMX 時間以上写真を撮影してきました。ニコラスは、ダイビング業界で今後ますます重要になるであろうこれらの機器に熱心に取り組んでいます。

