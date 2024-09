暗闇の中の考古学と新たなCCR

水没した洞窟の暗闇での考古学と新しいハルシオンシンビオスCCRは、写真測量の専門家とテクニカルダイビングの専門家が議論するトピックです。 インストラクター 評価者のジョン・ケンドールがテックステージに登場 GOダイビングショーANZ 28月29日〜XNUMX日。

ジョンは考古学および地質学の遺跡の水中 3D モデリングを専門とする探検家です。彼は、写真測量技術を使用して、火星の難破船 (1564 年)、MS エストニア (1994 年)、パナレア III 難破船 (紀元前 300 年頃)、ブラジルの骨の洞窟 (約 11,000 年前) など、数十のダイビング サイトの調査に携わってきました。

彼はまた インストラクター グローバル・アンダーウォーター・エクスプローラーの評価者であり、 トレーニング 評議会。

テックステージでの講演内容は次のとおりです。

暗闇の中の考古学

GUE Instructor and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

ハルシオンシンビオス

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computers, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

