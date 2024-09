ダイバーアラートネットワークの尊敬される医療サービス担当副社長、マティアス・ノチェット博士が、最初のイベントでインスピレーションと教育的なプレゼンテーションを行います。 GOダイビングショーANZ (28月29日〜XNUMX日にシドニーショーグラウンドで開催されます)。

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI インストラクター in 1999. He completed his medical トレーニング in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, トレーニング events, translating トレーニング programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

マティアス・ノチェット博士

2006 年に、彼はノースカロライナ州ダーラムにある DAN 本部でフルタイムの役職に就くよう打診され、2007 年からそこに勤務しています。

現在、ノチェット博士は DAN の医療サービス担当副社長を務めており、ダイバーズ アラート ネットワークのバックボーンを運営しています。彼は 3,500 大陸の救急隊員、看護師、医師のチームを率いており、世界中で年間 5,000 か国語で XNUMX 件を超える緊急通報と約 XNUMX 件の医療問い合わせに対応しています。

DAN では、一般人から医療専門家まで、さまざまなレベルのさまざまな DAN 医療プログラムを開発および実装するチームと連携して取り組んでいます。

ノチェット氏は、DAN-UHMS ダイビング医学コースの共同コースディレクターを務めています。このコースは、1982 年以来ダイビング医学の医師を教育しており、現在では同種の CME プログラムとしては最も長く運営されています。ノチェット氏は、国際的にダイビング医学コースやプログラムの客員講師を務めることもよくあります。

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and トレーニング programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

ダイビングでよくある怪我、遠隔ダイビングの事故、そして DAN ホットライン

29 月 1 日 (日) 午後 XNUMX 時から ANZ/Inspiration ステージで開催される、マティアス ノチェット博士による DAN のダイビング健康と安全セミナーをお見逃しなく。

DAN 医療サービス担当副社長のノチェット博士が、一般的なダイビング傷害 (症状、応急処置、治療)、遠隔ダイビング事故 (課題と事例)、および DAN の緊急ホットラインについて説明します。

ダイビング初心者、経験豊富なダイバー、熟練したテクニカルダイビングのベテランのいずれにとっても、このセミナーは興味深く、考えさせられるものとなることは間違いありません。

GOダイビングショーANZ

この毎年恒例のイベントは、今年は 28-29 9月 シドニーショーグラウンド オリンピック パークで開催されるこのイベントは、ダイビングを始めようと考えている初心者から、入門レベルのコースを修了した人、上級ダイバー、テクニカル ダイバー、ベテラン CCR ダイバーまで、あらゆる人に水中世界の最高のものを披露することを目的としています。

メインステージ、 写真 ステージ、オーストラリア/ニュージーランド ステージ、インスピレーション ステージ、テック ステージの 4 つのステージでは、世界中から数十名の講演者が登壇するほか、VR ダイビング体験やデモンストレーション プールなど、老若男女を問わず楽しめるインタラクティブなイベントが多数開催されます。

ステージやイベントの周りには、観光局やツアーオペレーターからリゾート、クルーズ船まで、幅広い出展者が集まります。 トレーニング 代理店、小売業者、製造業者、および環境保護団体。

今年で2024年目を迎える「10,000 GO ダイビングショー UK」は、週末に10,000万人を超える来場者を集め、XNUMX万平方メートルの展示スペースに広がりました。オーストラリアとニュージーランドの大会も、今後数年間でこのレベルに到達することを目指しています。

初開催のGOダイビングショーANZへの入場は完全に無料です。登録してください。 (茶事の話はこちらをチェック) オーストラリアで2024年に間違いなく最大のダイビングイベントとなるこのイベントのチケットを入手しましょう。会場には十分な駐車スペースがあり、交通手段も豊富でアクセスしやすいので、今すぐ日程をカレンダーに書き込んで、あらゆるダイビングの楽しみ方を楽しめる素晴らしい週末に備えましょう。