『Diving Into The Darkness』の特別上映会にぜひご参加ください

We are delighted that the inaugural GOダイビングショーANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, ジル・ハイナース herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director ネイス・バガイ will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

闇に潜る

Review: Diving Into The Darkness

マーク・エヴァンス: 初めて聞いたとき 闇に潜る、私は自分の目で見るのをとても楽しみにしていました。特に、友人でありダイビングの伝説であるジル・ハイネスが中心となっているからです。彼女の物語は長い間紹介されるに値するものでしたが、今、私はそれを直接見る機会を得て、映画製作者のネイス・バガイが最終的なドキュメンタリーで自分の限界を超えたことを確信しました。それは、公開されてからまだ間もないにもかかわらず、すでに受けているすべての称賛に本当に値するものです。

この映画はすでに今年のサンタバーバラ国際映画祭で最優秀長編ドキュメンタリー賞を受賞し、国境なきドキュメンタリーイベントでは優秀賞を受賞している。

カナダの探検家ハイネス氏は、現存する世界最高の洞窟ダイバーの一人であり、メキシコにある世界最長の洞窟の調査から南極の巨大な氷山の洞窟の発見まで、最も過酷で有名な探検のいくつかに携わってきた。

Still from Diving Into The Darkness

96分間のドキュメンタリーには、クリップやアーカイブのスチール写真で描かれた壮大なダイビングの一部と並行して、ハイネスの若い頃の親密なインタビューやアニメーションによる回想が含まれており、彼女がこのような過酷な挑戦に参加する動機を説明するのに役立ちます。

100人以上の友人が深海で亡くなったが、冒険のたびに子供の頃に出会いたかった女性に一歩ずつ近づいていると彼女は主張する。

私は、ダイバーには 2 種類いると思っています。洞窟ダイビングが好きな人と、そうでない人です。私は完全に後者のカテゴリーに属します。洞窟にはいつも「ゾッとする」何かがあり、Diving Into The Darkness でその考えが変わることはありませんでした。

Still from Diving Into The Darkness

ジルが、驚くほどクリアな視界の中で、鍾乳石や石筍、その他の地形上の奇怪さで飾られた洞窟群を楽々と滑るように進む素晴らしい映像を見て、私はほんの少しだけ誘惑され始めていたと言わざるを得ません。

しかし、その後の他の部分、特にネイズとチームによって非常にうまく撮影された、洞窟で迷子になるという恐ろしい瞬間(問題の事件の再現であることは重々わかっているが、非常にうまく撮影されているため、状況に巻き込まれると心臓がバクバクし始める)は、私の一時的な狂気を抑え、私は再び「難破船、壁、岩礁にこだわる」ダイバーのカテゴリーに戻った!

ジル・ハイネスは、ステージ上での講演に幸運にも出会えれば、心を奪われる講演者です。彼女のカリスマ性と個性は、まるで目の前に座っているかのように映画からあふれ出てきます。これは、壮大なシーンをカメラに収める方法を熟知しているネイス・バガイの撮影技術によってさらに引き立てられています。これは、私が長年見てきたダイビングに焦点を当てたドキュメンタリーの中でも、間違いなく最高の作品の 1 つです。

