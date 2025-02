未来の世代のために海洋環境を守る

at

at 午前10:00

科学者、自然保護活動家、海洋擁護者のデイビッド・ジョーンズ博士が、 GOダイビングショー 3月にポーツマス大学の才能ある若手科学者3名を紹介し、彼らの研究とそれが海洋保全にどのように貢献しているかについてお話しいただきます。

ケルシー・マリー・キャッド氏は、トゲオイスタータツノオトシゴと短吻タツノオトシゴのための人工生息地2か所の設置について講演します。この設置により、これらの種の成長が促進され、堆積物が安定し、海草の繁殖が促進されます。

ジョー・サージェント氏は、ワイト島周辺のケルプ礁(Laminaria sp.)の劣化、その考えられる原因、およびその地域で他の大型藻類種が増加している理由について話します。

ジョージア・シャープ・ハリス氏は、英国の多くの河口周辺に見られる潮間帯の広葉樹林について講演します。これらのユニークな沿岸生息地は熱帯マングローブと興味深い類似点があり、この豊かな生態系をさらに理解することで、将来的に保護されることが確実になるでしょう。

1051 人は、自分たちの研究と、それが将来の世代のために海洋環境を保護する上でどのような影響をもたらすかについて講演します。また、週末中、Just One Ocean 海洋生物学ゾーン (ホール XNUMX のスタンド XNUMX、テック ステージと Royal Navy の近く) で、インタラクティブな展示や機器とともに展示されます。

ジョーンズ博士は長年にわたり GO ダイビング ショーの常連講師を務め、さまざまなテーマについて講演してきました。現在は、自身の慈善団体 Just One Ocean を通じて、未来の世代のために海洋を保護することに尽力しています。この慈善団体は科学、教育、コミュニケーションに重点を置いており、その使命の一環として、いくつかの革新的な海洋研究プロジェクトを支援しています。

未来の世代のために海洋環境を守る2

GOダイビングショー

GOダイビングショー 英国で唯一の一般向けダイビングと旅行のショーである「The 1 World Diving Show」が、新シーズンの開幕に合わせて2年2025月XNUMX日とXNUMX日にNAECストーンリーで開催され、インタラクティブで教育的、インスピレーションに満ちた楽しいコンテンツが満載の週末を約束します。

メインステージでは、テレビスターで作家、冒険家のスティーブ・バックシャルが数年ぶりにGOダイビングショーに復帰し、NASAで訓練を受けたNEEMOアクアノートでDEEPの科学研究責任者のドーン・カーナギス、同じくテレビ司会者で作家、そして長年愛されているモンティ・ホールズ、マルタの豊かな海洋と戦時中の遺産について語るティミー・ガンビン博士、インドネシアでの最近のエクスペディション・ブテンについて語るダイナミックな探検家デュオのランヴァ・ヨルマンドソンとマリア・ボレルップが出演します。また、イギリスのダイビング、​​テクニカルダイビング、 水中写真 そして感動的な物語。アンディ・トルベットは再びメインステージの司会を務め、テレビ番組のテクニカルダイビング撮影の難しさについてプレゼンテーションを行います。

ステージに加えて、人気の洞窟、巨大なトライダイブプール、没入型バーチャルリアリティ技術による難破船ダイビング、​​息止めワークショップやラインアウトドリル、海洋生物学ゾーン、そして2025年に新しく加わる海洋考古学協会とその「難破船」と一緒に難破船マッピングに挑戦するチャンスなど、インタラクティブな要素が多数用意されています。これらはすべて、観光局、メーカー、 トレーニング 代理店、リゾート、クルーズ船、ダイビングセンター、小売店など。

今年はまた、 NoTanx Zero2Hero コンテスト 注目の的となっている。この競技は初心者のフリーダイバーを対象としており、最初の12人の候補者が トレーニング 2月下旬にロンドンでマーカス・グレートウッドとNoTanxチームと対戦します。その後、選ばれた5人のファイナリストが3月の週末に開催されるGOダイビングショーで競い合います。プールでのスタティック・アプネア・セッションも含まれ、総合優勝者を決定します。優勝者には、Oonasdivers提供のマルサ・シャグラ・エコビレッジへの1週間の旅行が贈られます。クリック こちら 競争に参加するチャンスを得るために登録してください。

前売り券発売中!

今すぐ1日券を購入して £17.50 +予約料をお支払いいただき、教育的で刺激的でインスピレーションに富んだ体験をお楽しみください。または、2日間にわたって多数の講演者、インタラクティブな展示や出展者を訪問するなど、週末を利用して2日間のチケットを購入してみてはいかがでしょうか。 £25 + 予約手数料? センター/クラブのメンバーと一緒に来られる場合は、10 人以上のグループ チケット料金もご利用いただけます。 Go Diving Showのウェブサイトでチケットを予約する.

いつものように、チケット料金には無料駐車場が含まれています。16 歳未満は無料ですので、お子様連れでご家族で楽しい一日をお過ごしください。