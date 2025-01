スキューバダイバー第93号が発売されました!

ここをクリック スキューバダイバー93号

最新の記事を読むには月額料金がかかります デジタル スキューバダイバー マガジン、最新のサインアップには30日間の無料トライアルがあります デジタル 問題.

あるいは、 デジタル 雑誌から 問題 92とそれ以前のバージョンを無料でダウンロードするには、 ウェブサイト.

またはダイビングショップに行って 印刷 無料でコピーできます。

ニュースまとめ

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level オンライン dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN ヨーロッパ医療Q&A

ダイバーズアラートネットワークチームが、水泳選手の耳とヘルペスを患った状態でのダイビングというテーマについて話し合います。

モルディブ、パート2

スチュアート・フィルポットはモルディブ周辺の島巡りの冒険を続け、今回は「ダイバーの島」ヴィラメンドゥに立ち寄ります。

ヤナ・スタシュケビッチとのQ&A

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck 写真撮影, shooting in mines/caves, and being on expedition..

バヌアツ

スキューバダイバー・オーストラリア・ニュージーランド編集者のエイドリアン・ステイシーは、エスピリトゥサント島には、世界的に有名なSSプレジデント・クーリッジ号の沈没船以外にも、ダイビング愛好家に提供できるものがたくさんあることを発見しました。

スコットランド

ロス・マクラーレンは、偶然、海洋生物が人工ゴミと触れ合う写真を撮り、それがきっかけで、海洋生物の被写体の周囲の環境を違った観点から見るようになった。

マスタードのマスタークラス

アレックス・マスタードは、自分の画像を応募したい人のために賢明なアドバイスを提供している。

に 写真撮影 競技会.

ダイバーズ・アラート・ネットワーク

ティム・ブロメケは、ダイビングの緊急事態の一般的な原因である二酸化炭素に関する 3 部構成のシリーズの第 1 部を紹介します。

Indonesia

コモドドラゴンと直接会うことは間違いなく一生に一度の体験だが、インドネシア中南部のこの地域にダイバーを惹きつけるのはそれだけではない、とウォルト・スターンズ氏は説明する。

England

リー・ビショップは、それ自体は有名ではないものの、海事史上重要な意味を持つ、小さくて知られていない難破船に戻ります。

新着情報

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ ドライスーツ.

テストエクストラ

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ ダイブコンピューター, which boasts numerous innovative elements.

商工会議所の日記

ミッドランド ダイビング チェンバーからのチェンバー ダイアリーの最終回です。