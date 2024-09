The glass-sided demo pool at the GOダイビングショーANZ – this weekend (28-29 September) at the Sydney Showground – is home to a rich selection of demonstrations, including freediving, the differences in diving equipment between single cylinders and CCRs, sidemount diving, the QYSEA underwater drone, and even mermaids!

この毎年恒例のイベントは、今年は 28-29 9月 シドニーショーグラウンド オリンピック パークで開催されるこのイベントは、ダイビングを始めようと考えている初心者から、入門レベルのコースを修了した人、上級ダイバー、テクニカル ダイバー、ベテラン CCR ダイバーまで、あらゆる人に水中世界の最高のものを披露することを目的としています。

メインステージ、 写真 ステージ、オーストラリア/ニュージーランド ステージ、インスピレーション ステージ、テック ステージの 4 つのステージでは、世界中から数十名の講演者が登壇するほか、VR ダイビング体験やデモンストレーション プールなど、老若男女を問わず楽しめるインタラクティブなイベントが多数開催されます。

ステージやイベントの周りには、観光局やツアーオペレーターからリゾート、クルーズ船まで、幅広い出展者が集まります。 トレーニング 代理店、小売業者、製造業者、および環境保護団体。

今年で2024年目を迎える「10,000 GO ダイビングショー UK」は、週末に10,000万人を超える来場者を集め、XNUMX万平方メートルの展示スペースに広がりました。オーストラリアとニュージーランドの大会も、今後数年間でこのレベルに到達することを目指しています。

