潜水・脅威活用グループと英国海軍ダイバーの役割

英国海軍の機雷戦および掃海潜水士官であるクリス・フォースター少佐は、機雷掃海潜水、水中爆発物処理(EOD)、海上対IED作戦を担当する英国海軍の専門部隊である潜水および脅威利用グループ(DTXG)の役割について、目を見張るようなプレゼンテーションを英国ステージで行います。 GOダイビングショー 月である。

フォースター少佐は、クリアランスダイビングコミュニティでの12年間を含むXNUMX年間の英国海軍での勤務経験があり、アラビア湾と南西太平洋への派遣を含む豊富な運用経験を持っています。

DTXG は複雑で危険度の高い水中環境で活動し、海軍作戦、商船、重要な海上インフラの安全を確保します。

この講演では、以下の項目を含むグループの主要な責任について説明します。

機雷対策(MCM):機雷および不発弾(UXO)の検出、無力化、および処分。

海上EOD: 港湾、航路、沖合施設における水中IEDの脅威に対応します。

特殊作戦支援: 英国特殊部隊 (UKSF) の水陸両用作戦および秘密作戦を支援します。

脅威の活用: 敵の爆発装置を分析して対抗戦略を改善します。

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a トレーニング 運動。

The talk also highlights DTXG’s トレーニング, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

