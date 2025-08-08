雑誌の購読
月額3ポンドで広告を削除
サインイン

トム・パークと語る水中映画製作の狂気の世界

Googleニュースでフォローしてください
週刊ニュースレターを購読する
トム・パーク
トム・パーク

トム・パークは、オーストラリア出身の熟練した水中撮影監督兼監督で、水中映画業界で10年以上の経験があり、メインステージに登場して「水中映画制作のクレイジーな世界」について語ります。 GOダイビングショーANZ 9月中。

トムは、BBC、Netflix、Amazon Prime Video、デイビッド・アッテンボローなどのクライアント向けに、長編ドキュメンタリーや自然史映画などさまざまなプロジェクトに携わっており、その作品は権威あるワイルドスクリーン・フェスティバルなど、世界中の映画祭で賞を受賞しています。

トムは、水中カメラや機材の扱いにおける専門知識と、水中世界の美しさと独自性を捉える独創的なビジョンで知られています。彼はキャリアの多くをグレートバリアリーフとオーストラリア東海岸での撮影に費やし、海洋保全に情熱を注ぎ、自身の芸術を通して海洋生態系保護の重要性に対する意識向上に取り組んでいます。

GOダイビングショーANZ
GOダイビングショーは6月7日〜XNUMX日にシドニーショーグラウンドで開催されます。

GOダイビングショーANZ

この毎年恒例のイベントは、今年は 6-7 9月   シドニーショーグラウンド オリンピック パークで開催されるこのイベントは、ダイビングを始めようと考えている初心者から、入門レベルのコースを修了した人、上級ダイバー、テクニカル ダイバー、ベテラン CCR ダイバーまで、あらゆる人に水中世界の最高のものを披露することを目的としています。

メインステージ、 写真 ステージには、オーストラリア/ニュージーランド ステージ、インスピレーション ステージ、テック ステージの 4 つのステージがあり、世界中から数十名の講演者が集まるほか、VR ダイビング体験、デモンストレーション プール、トライダイブ プールなど、老若男女問わず楽しめるインタラクティブなイベントが多数用意されています。

ステージや催し物の周囲には、観光局やツアーオペレーターからリゾート、クルーズ船、トレーニング機関、小売業者、メーカー、保護団体まで、幅広い出展者が集まります。

今すぐチケットを入手してください！

GOダイビングショーANZのチケットは現在発売中です。 2つで1つの早期割引 9月XNUMX日まで – あなたとあなたの友人/パートナー/配偶者は、たったの $1216歳以下のお子様は入場無料なので、ご家族でのお出かけに最適です。敷地内には十分な駐車スペースがあり、交通手段も充実しているのでアクセスも抜群です。今すぐ日程をカレンダーに書き込んで、あらゆるダイビングスタイルを満喫できる最高の週末をお過ごしください。

最新 Scuba Diver Mag のポッドキャスト エピソード

これからも連絡取り合おうね！

Divernet のすべてのニュースと記事を毎週まとめて入手します スキューバマスク
スパムはしません！ 私たちを読んでください プライバシーポリシーをご覧ください。 詳細はこちら
送信
通知する
ゲスト

0 コメント
ほとんどの投票
最新 最古
インラインフィードバック
すべてのコメントを見る
最近のコメント
ロリ・L・マトッツィ: 負傷したダイビングガイドの英雄的行為が訴えを呼ぶ
LPC: Deepblu アプリ サーバーがオフラインになる
エディ: 2000年以前と以後：スキューバダイビングの安全性はどのように変化したか
ティム: レビュー: 「Diving Into The Darkness」はダイビングドキュメンタリーの新たな基準を打ち立てた
ティム: 2025年のおすすめスキューバダイビングレギュレーター
ニュースリリース
ダイバーが1700隻の難破船の中から4年代のスペインの私掠船を発見 ダイバーが1700隻の難破船の中から4年代のスペインの私掠船を発見
難破船ハンターは蒸気船を探し、また別の船を見つける 難破船ハンターは蒸気船を探し、また別の船を見つける
負傷したダイビングガイドの英雄的行為が訴えを呼ぶ 負傷したダイビングガイドの英雄的行為が訴えを呼ぶ
難破船ダイバーのマズラニ氏が大西洋探検中に死亡 難破船ダイバーのマズラニ氏が大西洋探検中に死亡 
第35回英国議会、海洋に関する動議を可決 第35回英国議会、海洋に関する動議を可決
ケント州が保護する難破船「ミッシングリンク」 ケント州が保護する難破船「ミッシングリンク」
私達と接続
Facebook Xツイッター Instagram Youtube スレッド 【TikTok】
ギフト定期購入
月額3ポンドで購読