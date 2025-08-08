トム・パークと語る水中映画製作の狂気の世界

トム・パークは、オーストラリア出身の熟練した水中撮影監督兼監督で、水中映画業界で10年以上の経験があり、メインステージに登場して「水中映画制作のクレイジーな世界」について語ります。 GOダイビングショーANZ 9月中。

トムは、BBC、Netflix、Amazon Prime Video、デイビッド・アッテンボローなどのクライアント向けに、長編ドキュメンタリーや自然史映画などさまざまなプロジェクトに携わっており、その作品は権威あるワイルドスクリーン・フェスティバルなど、世界中の映画祭で賞を受賞しています。

トムは、水中カメラや機材の扱いにおける専門知識と、水中世界の美しさと独自性を捉える独創的なビジョンで知られています。彼はキャリアの多くをグレートバリアリーフとオーストラリア東海岸での撮影に費やし、海洋保全に情熱を注ぎ、自身の芸術を通して海洋生態系保護の重要性に対する意識向上に取り組んでいます。

GOダイビングショーは6月7日〜XNUMX日にシドニーショーグラウンドで開催されます。

GOダイビングショーANZ

この毎年恒例のイベントは、今年は 6-7 9月 シドニーショーグラウンド オリンピック パークで開催されるこのイベントは、ダイビングを始めようと考えている初心者から、入門レベルのコースを修了した人、上級ダイバー、テクニカル ダイバー、ベテラン CCR ダイバーまで、あらゆる人に水中世界の最高のものを披露することを目的としています。

メインステージ、 写真 ステージには、オーストラリア/ニュージーランド ステージ、インスピレーション ステージ、テック ステージの 4 つのステージがあり、世界中から数十名の講演者が集まるほか、VR ダイビング体験、デモンストレーション プール、トライダイブ プールなど、老若男女問わず楽しめるインタラクティブなイベントが多数用意されています。

ステージや催し物の周囲には、観光局やツアーオペレーターからリゾート、クルーズ船、トレーニング機関、小売業者、メーカー、保護団体まで、幅広い出展者が集まります。

GOダイビングショーANZのチケットは現在発売中です。 2つで1つの早期割引 9月XNUMX日まで