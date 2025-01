The Vickers Wellington Project

Technical diver, deep wreck diver, CCR and cave diver Yana Stashkevich will be giving a glimpse inside the ambitious Vickers Wellington Project, which aims to showcase a real hidden gem of the Aegean depths, when she takes to the Tech Stage at the GOダイビングショー 月である。

Yana Stashkevich is rapidly making a name for herself when it comes to exploration dives. She was a member of the Vaggfjellan XI expedition exploring the cave system located beyond the Arctic Circle, with an entrance on a slope of a Norwegian fjord, and she was a rebreather diver on the Underwater Filming & Research (UFR) project team documenting some of the world’s best preserved wrecks in Greece.

現在、ヤナはエーゲ海の深海難破船探査プロジェクトに積極的に関与し、ギリシャ海域の海洋遺産の促進に取り組んでいます。

彼女は過去 35 年間で、フルタイムのグローバル マーケターとしてのキャリアと両立しながら、XNUMX 大陸の XNUMX を超える目的地でダイビングをしてきました。現在は、世界で最も価値のあるウイスキーのブランドであるザ マッカランで働いています。

英国を拠点とするヤナは、伝染力のあるエネルギーと熱意を持ち、定期的に講演やコーチを行っています。彼女は、人々が自分の限界を押し広げ、何であれ自分の情熱を追求できるように刺激を与えることに熱心に取り組んでいます。

Wartime tales

Yana will be recounting her adventures from Greece, where she took part in numerous deep wreck identification dives, including on a Vickers Wellington bomber – a true time capsule believed to be the best-preserved airplane wreck of its class.



While most of the World War Two wrecks are a reminder of how fragile human life can be, the Vickers Wellington, on the contrary, captures an incredible survival story. The crew sklilfully ditched the aircraft after being shot down and were rescued by the locals.



一見取るに足らないように見える難破船の手がかりや特徴が、沈没前に何が起こったのかを解明するのにどのように役立つか考えたことがありますか? ヤナの講演に参加して、発見と探検のスリリングな物語に浸りましょう。

The Vickers Wellington Project 2

GOダイビングショー

GOダイビングショー 英国で唯一の一般向けダイビングと旅行のショーである「The 1 World Diving Show」が、新シーズンの開幕に合わせて2年2025月XNUMX日とXNUMX日にNAECストーンリーで開催され、インタラクティブで教育的、インスピレーションに満ちた楽しいコンテンツが満載の週末を約束します。

メインステージでは、テレビスターで作家、冒険家のスティーブ・バックシャルが数年ぶりにGOダイビングショーに復帰し、NASAで訓練を受けたNEEMOアクアノートでDEEPの科学研究責任者のドーン・カーナギス、同じくテレビ司会者で作家、そして長年愛されているモンティ・ホールズ、そしてインドネシアでの最近のエクスペディション・ブテンについて語るダイナミックな探検家コンビ、ランヴァ・ヨルマンドソンとマリア・ボレルップが出演します。また、イギリスのダイビング、​​テクニカルダイビング、 水中写真 そして感動的な物語。

ステージに加えて、人気の洞窟、巨大なトライダイブプール、没入型バーチャルリアリティ技術による難破船ダイビング、​​息止めワークショップ、ラインアウトドリル、そして2025年の新機能として、海洋考古学協会とその「難破船」と一緒に難破船マッピングに挑戦するチャンスなど、インタラクティブな要素が多数用意されています。これらはすべて、観光局、メーカー、 トレーニング 代理店、リゾート、クルーズ船、ダイビングセンター、小売店など。

今年はまた、 NoTanx Zero2Hero コンテスト 注目の的となっている。この競技は初心者のフリーダイバーを対象としており、最初の12人の候補者が トレーニング 2月下旬にロンドンでマーカス・グレートウッドとNoTanxチームと対戦します。その後、選ばれた5人のファイナリストが3月の週末に開催されるGOダイビングショーで競い合います。プールでのスタティック・アプネア・セッションも含まれ、総合優勝者を決定します。優勝者には、Oonasdivers提供のマルサ・シャグラ・エコビレッジへの1週間の旅行が贈られます。クリック こちら 競争に参加するチャンスを得るために登録してください。

