マレーシアでウミガメを虐待したダイバーに罰金

Five scuba divers and a dive operator have been fined in Malaysia after a video clip of mob harassment of a sea turtle went viral on social media and caused widespread public outrage, not least among other divers and conservationists.

この事件は3月、ボルネオ島北部センポルナのトゥンク・アブドゥル・ラーマン海洋公園内のマヌカン島沖で発生した。

サバ州観光文化環境省(ケPKAS)はその後、現場にいたダイバー数名とダイビングを企画した会社に「複合通知書」を発行した。

マレーシアでは、特定の犯罪に対して、裁判所での裁判に代わる手段として、複合通告が用いられることがあります。これは、争いのない告訴を、定額の罰金の支払いで解決する機会を与えるものです。

この嫌がらせは、ウミガメを完全に保護する1997年サバ州野生生物保護法に違反するものです。任命された野生生物保護官以外の者が、成体のウミガメ、卵、または孵化したばかりのウミガメを扱うことは違法です。

TRACCイニシアチブ

それは熱帯研究保全センターでした (TRACC) センポルナのTRACCは当初、ダイビンググループの誰かが撮影・共有した30秒の動画に映っていたダイバーの居場所と身元の特定を求める呼びかけを行っていました。TRACCはサバ州野生生物局とサバ州立公園にもこの事件について通報しました。

動画には、明らかに苦しみ混乱しているウミガメを、ダイビングガイドと思われる人物が後ろから甲羅をつかんで支えている様子や、他のダイバーらがウミガメの甲羅や手足に触れ、逃れようともがくウミガメの横でポーズをとっている様子が映っていた。

拘束期間中にカメが緊急に呼吸する必要があった可能性は別としても、動物に対するそのような極度のストレスは傷害を負い、場合によっては致命的となる可能性がある。

もう一つの関連する長めのクリップでは、ダイビンググループのメンバーが動いているジンベイザメをつかんでいる様子が映っています。

観光省は、ダイバーの行動を「無責任」と評し、「すべての観光事業者に対し、ガイドラインと規制の遵守においてより責任ある役割を果たすよう強く求めます。州政府は環境保全に引き続き尽力しており、野生生物保護法のいかなる違反も容認しないことを表明しています」と述べました。

科される刑罰は不明だが、この犯罪に対する最高額の罰金は50,000万リンギット(約8.700ポンド)および/または懲役XNUMX年からXNUMX年となる。

