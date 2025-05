ダイブワイズがリニューアル

マルタの人気ダイビングセンター ダイブワイズ チームと、手伝いに協力した家族によって、外装と内装が完全に改装され、大幅な改装が行われました。

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

ローラの兄弟であるルークとジェームズは家具職人とタイル職人なので手伝いに呼ばれ、溶接工である父親のゲイリーは新しい金属細工のすべてを担当しました。

ダイビングエリアは新しく生まれ変わりました

ローラさんは、結果にとても満足しており、訪れるダイバーたちに自分の目で見てもらえる日が待ちきれないと話した。「ダイビングフロアには、アガさん(@agamuralsmalta)が作成して壁に描いたハウスリーフの地図があり、ブリーフィングに役立てて、この場所に少し彩りを添えています。」

「私たちはさらに収納スペースを増やすためにケージセクションを拡張し、その過程で、マルタの難破船や海洋生物の画像をPVCボードに印刷して、私たちを取り囲む海に少し活気と洞察を与えるようにしました。

「真水浴槽とスーツ乾燥エリアは保護を強化するためにタイル張りにし、さらに耐久性を高めるためにステンレススチール製の囲いも追加しました。」

すすぎタンクの周囲にステンレススチールを採用し、吊り下げスペースを広くしました

片側にはダイブワイズ、もう片側にはテックワイズ

彼女は続けた。「ショップエリアも完全に改装されました。古いディスプレイボードはすべて撤去し、新しいものを設置しました。白い面はレクリエーショナル・ダイブワイズ、黒い面はテクニカル・テックワイズ用です。どちらもネオンサインが設置され、ディスプレイの裏には引き出しや引き出し式の収納スペースも設けられています。」