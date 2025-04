地中海でサメに遭遇したダイバーが行方不明に

昨日(21月XNUMX日)の夕方、イスラエル北部の町ハデラ沖の地中海で、ミナミザメとみられる魚に遭遇したオスのスピアフィッシング漁師が行方不明になった。

「水中でサメがダイバーを襲っているのを見たという通報を受け、ハデラ警察署と海上部隊の警官がハデラ川に派遣された」と警察は述べたが、救急隊が到着した時にはダイバーの姿はなかった。

市の海岸警備隊がジェットスキーで周辺を巡回し、他の人々の海への立ち入りを阻止しました。海軍、警察官、そしてスキューバ救助隊によるダイバーの捜索は日没まで続けられ、本日夜明けとともに再開されました。

オルガビーチ沖で機器類が発見され、遺体の一部が法医学分析のために送られたという。

破産して帰宅

行方不明のダイバーは40代の男性で、60人の子供を持つ父親で、XNUMXキロ以上南のペタク・ティクバに住んでいたとみられる。彼の車と所持品は海岸で発見され、彼は仕事帰りに車を運転して、河口付近でフリーダイビングかスキューバダイビングによるスピアフィッシングに出かけたとみられる。

ハデラ川の河口付近で水浴びをする人々(イスラエル・プレカー)

その2日前、2匹のメスのオグロメジロザメ(メジキソウ・オブスクルスベイト・ヤナイのさらに南にあるビーチから50メートル以内で地震が発生したと報告され、海水浴客の間でパニックが起きた。

Video footage of their appearance was soon circulating オンライン, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted オンライン.

ドクサメは一般的に危険とは考えられておらず、人間と接触することはほとんどありません。しかし、ハデラとネタニヤの間のビーチは、当面の間、水上利用者に対して閉鎖されています。

毎年冬に描かれる

2018年にダニエル・ブリンクマンは次のように書いている。 ダイバーネット 自己紹介 多数のメジロザメ 毎年冬になると、オロト・ラビン発電所から定期的に排出される25℃の水に引き寄せられて、ハデラ近郊に集まります。

彼は、その地域でのダイビングと、体長4メートル、体重350キロにもなるコイ科のサメや絶滅危惧種のサンドバーサメ(メジロザメ) ある程度は置き換えが進んでいます。

ブリンクマン氏は、この種の保全状況が「データ不足」とされていることを理由に、これらのサメを「尊重、保護、そして研究」に値する頂点捕食者と評した。サメは主にメスで、通常12月上旬に現れ、3月下旬には去っていく。

毎年冬になると海を温めてサメを引き寄せるオロト・ラビン発電所(イランルズ)

この現象により、ハデラは観光地として、また週末の名所として人気が高まったが、視界不良でダイビングには厳しい条件が時々あるため、ブリンクマン氏は「サメを見たことがあり、動物への感謝と敬意を持っている、環境に配慮したダイバー」だけがダイビングを検討するべきだと推奨した。

ダイバーの死因がサメとの遭遇だったと確認されれば、過去80年間でイスラエルの海域で起きた初の死亡事故となり、負傷者を出した事故としてはXNUMX件目となる。

