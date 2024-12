少女の家族はモルディブでのシュノーケリング中の死亡事故について説明を求める

約2か月前、学校のシュノーケリング旅行中にボートのスクリューが絡む事故で死亡した英国系シンガポール人女子生徒の家族は、モルディブ当局から何が起こったのかの説明をまだ待っている。

15月8日にXNUMX歳のジェナ・チャンが死亡したことが報じられた。 ダイバーネット彼女は英国登録慈善団体のシュノーケリングプロジェクトに参加していた。 モルディブジンベエザメ研究プログラムシンガポールの学校セント・ジョセフ・インスティテュート(SJI)インターナショナルの他の生徒達と一緒に、学校長が率いる旅行に参加しました。

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience レッスン” that formed part of the school’s compulsory 全国青少年功績賞 トレーニング, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

「モルディブからの沈黙」

この死亡事故は、南アリ環礁のラックス・モルディブ・リゾートとディドゥーの間で発生した。ジェナさんは近くのディグラ保健センターに到着した際に死亡が確認され、警察は捜査を行うことを約束した。

「モルディブ政府は沈黙しており、彼女に関するニュースはすべて止まっている」と17歳のアリス・チャンさんは書いている。 GoFundMe 彼女の妹のためにページを立ち上げた。「彼女の突然の死に至った状況と会社の怠慢は、私たちの家族と、彼女の死を目撃した彼女の十代の友人たちにとって本当に衝撃的です。

空港でのジェナ・チャン

「家族や愛する人にとって厳しいこの時期に、私たちを支えて、彼女の事件について広めてください。寄付金はすべて、ジェンナのために戦う私たちの活動と、将来のすべての子供と観光客の保護に役立てられます。モルディブの弁護士に訴訟費用と財政支援を提供し、この事件のような事件をさらに扱うための支援となります。ジェンナに正義を。」このサイトは、目標額5,160万ポンドのうち、これまでに10,000ポンドを集めている。

携帯電話禁止ポリシー

同団体によると、ジェナさんと友人らは、船のエンジンが始動する直前に海に入るよう指示されていたが、船は後進してジェナさんらに突っ込み、ジェナさんは水面下に引きずり込まれたという。

ジェナちゃんの両親アラン・チャンさんとジェニファー・リアウさんは報道陣に対し、学校が携帯電話禁止の規則を課していたため、旅行中は娘と連絡が取れなかったと語った。

彼らは、モルディブ当局が、 死後 事件後、娘の遺体の検査が行われず、他の生徒や教師の目撃証言も共有されていなかったため、「真の調査」が行われていないと彼らは考えた。

彼らはまた、旅行中に起こったと主張する「一連のミス」についても言及した。「もうすぐクリスマスなのに、まだ答えが出ていません」とアラン・チャン氏は語った。「何が起こったのか知りたいのです。」

ダイバーネットでも: モルディブで小道具が女性ダイバーの足を切断, プロップの死 – ダイブ未亡人が訴訟を起こす, ダイバーがドーニプロップに直撃