IPOがコモド島のクリスタルロックの英国人ダイバーに打撃を与える

Immersion Pulmonary Oedema (IPO) has been given as the cause of death of UK scuba diver Robert Bolton while on 休日 in Indonesia in 2023 – one of the relatively few occasions on which the hard-to-spot condition has been formally diagnosed in divers.

先週ウィンチェスター検死裁判所で行われた検死審問で、ジェイソン・ペッグ検死官は、65歳の男性が17月XNUMX日にコモド国立公園の有名なダイビングスポットでダイビング中に死亡事故が起きたと聞いた。審問は ハンプシャー・クロニクル.

ハンプシャー州ビショップス・ウォルサム在住のボルトン氏は、英国海軍に勤務中にダイビングを学んだ経験豊富なダイバーだった。少佐だった同氏は、後に退役して刑事弁護士となり、2016年に金融アドバイス会社を設立した。

彼と妻のミシェルは「夢のクルーズ」に出かけ、その日はクリスタルロックの頂上を探検していた。 ユネスコ世界遺産 強い潮流にさらされ、経験豊富なダイバーに海洋生物が生息していることで人気がある。彼が問題に気づいたのは、水中に潜ってから10分も経っていなかったときだった。

ボルトン氏はダイビングガイドに付き添われて急いで浮上したが、妻が言うところの「目はパニック状態」だったという。妻によると、ボルトン氏は激しく呼吸し、胸を押さえていたという。水面で発作を起こし、スピードボートで本土の病院に搬送される間、1時間に及ぶ揺れる航海中に意識を失ったという。

医師はIPOと診断したが、ボルトン氏は意識を回復しなかった。その後、同氏はシンガポールの私立病院に搬送されたが、ダイビングから6日後に死亡した。

ミシェル・ボルトンさんは、夫は健康で力強く、スポーツマンだったと語った。検死審問の声明で、英国のダイビング病専門家は ピーター・ウィルムズハースト博士 13歳以上のダイバーでは、体液が血管から肺に漏れるIPOのリスクが60倍高くなると指摘した。

「ウィルムズハースト医師は、ボルトン氏のダイビング事故は水中肺水腫によるもので、その結果ボルトン氏は低酸素性脳損傷を負ったと確信している」と検視官は述べた。

彼は、ボルトンのダイビング経験、すぐに行動を起こす必要があることを素早く理解したこと、そして水面に浮上しようとしたことに注目し、事故死を記録した。

バハマでのサメ事件

ビミニ湾 (Nicolerich123)

Two swimmers have been injured, one seriously, following a shark encounter off the Bahamas island of Bimini, the closest to Florida. The female tourists, who were on 休日 from the USA, were in the sea together on the early evening of 7 February when they sustained injuries to their lower bodies.

ロイヤル・バハマ警察によると、彼らは地元の診療所で緊急治療を受けた後、さらなる治療のためニュープロビデンス島に空輸された。彼らはその後帰国しており、そのうちの1人は足の傷を修復するために3度目の手術を受ける予定である。

