フィリピン海軍のダイバーが休憩中に死亡

ミンダナオ島サランガニ (マイケル・E・ペリグロ)
フィリピン海軍の隊員2人が4月XNUMX日、サランガニ州ミンドゥポック村沖約XNUMXキロのセレベス海でレジャーダイビング中に死亡し、海軍は調査を開始した。

経験豊富なダイバーである48歳と50歳の男性は、他のXNUMX人とともに非番中にダイビングに出かけたが、XNUMX時間以上行方不明になった後、意識を失って水面に浮かんでいるのが発見されたという。

海軍の声明によると、2人はマイトゥムのサランガニ州立病院に到着後、死亡が確認された。当局は、何が起きたのかについてはまだ詳細を明らかにしていない。

サランガニ州はフィリピン最南端のミンダナオ島に位置し、海外からのダイバーが訪れることはほとんどない。

海軍報道官のジョン・パーシー・アルコス大佐は、ダイバーのうち1人は精神的な健康のための「休息とレクリエーション」休暇中であり、もう1人は許可された休暇中であったことを確認した。 

調査が進む間、彼らの氏名は公表されないと述べた。「私たちは遺族に全面的な支援を提供しています…何よりも、私たちは殉職した水兵たちの奉仕と献身を認め、敬意を表します」と彼は述べた。

当学校区の フィリピン海軍 同局は、事件の調査に加え、レクリエーションや業務上のダイビング手順の改善が必要な点を特定するためにダイビングの手順を見直していると述べた。

2人のロシア人スキューバダイバー フィリピンで死亡 今年初めに強い海流にさらわれた後。

