吐き出す:クジラが人間を飲み込まない理由

米国のスキューバダイバー、マイケル・パッカードがマサチューセッツ州ケープコッド沖で餌を食べるザトウクジラの口の中に約40秒間閉じ込められ、ひどい打撲を負ってからほぼXNUMX年が経つ。そのため、ベネズエラのカヤック乗り、アドリアン・シマンカスは先週、別のザトウクジラと接近遭遇した直後に無傷で吐き出されたことを幸運に思った。

パッカードと違い、24歳のシマンカスはクジラに驚かされたときに水面にいたため、口の中に入ったのは一瞬のことだったが、今回は父親のデルが近くで漕いでいたパックラフトからその様子がビデオに撮影された。

この事件は8月XNUMX日、チリのパタゴニア沖のマゼラン海峡にあるアギラ湾で発生した。

パッカード ロブスターダイビングをしていた 深さは約14メートルと報告されている ダイバーネット、彼は自分がヨナの真似をしていることに気づいたが、クジラが信じられないというように何度も首を振った後、ダイバーは水面に吐き出され、思い出に残る物語を残して去っていった。

Fortunately he had been able to pull off an impressive レギュレーター recovery while still engulfed by the whale.

しかし、デル・シマンカス氏もシマンカス氏も自分たちは死ぬ運命にあると確信していた。事件後、デル・シマンカス氏が息子のもとに駆けつけると、息子は最初シャチに襲われていると思ったようで、デル氏が息子に落ち着くようにと話しているのが聞こえた。

デル・シマンカスさんは、クジラに遭遇した後、息子が無傷であることを確認した (デル・シマンカス)

この体験はほんの数秒しか続かなかったが、アドリアンさんはパッカードさんと同様に、クジラの顎の筋肉と飲み込まれるかもしれないという恐怖を感じていたと語った。

また、見出しではシマンカスがクジラに「飲み込まれた」と報じられているが、実際には、ザトウクジラは人間を飲み込むことはできない。なぜなら、口は大きいものの、喉は幅40センチ未満で、食道の始まりの部分は握りこぶしほどしかないからだ。

クジラには獲物を噛み砕くための歯もありません。これはシロナガスクジラなどの大型クジラを含む他のほとんどのクジラにも当てはまり、歯のあるクジラでさえ鋭い噛みつきがありません。

のみ マッコウクジラ 喉の幅が60cmもあり、巨大イカを飲み込む能力を備えているこのカワウソは、人間を飲み込む可能性もあるが、その可能性は極めて低い。

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in カリフォルニア in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

