英国のダイバーがアフリカ初のピグミーパイプホースに命名

リチャード・スミス博士がアフリカ大陸初のピグミーシーホースを含む新しい海洋生物を発見したのは今回が初めてではないが、同博士はピグミーシーホースについて次のように述べている。 パイプ彼は南アフリカの人気ダイビングスポット、ソドワナ湾でこの馬を「小さな驚異」として撮影した。

この小さな魚は「アフリカの豊かだが見過ごされがちな極小の海洋生物多様性に新たな光を当てている」と、南アフリカの海洋生物学者ルー・クラーセンス博士やIUCNタツノオトシゴ、ヨウジウオ、シードラゴン専門家グループ(SPS SG)がこの珍しい生物について記述し、命名した。

パイプフィッシュは シリックス・ンコシ、 ンコシ 地元のングニ語で「王」または「首長」を意味します。目の上の王冠のような骨の構造は、王者の外観を与えていると考えられています。

自然の生息地にいるピグミーパイプホース(© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

リチャード・スミス博士

ソドワナピグミーパイプホースは体長5cm以下で、 ヨウジウオ科 タツノオトシゴ、ヨウジウオ、シードラゴンを含む科だが、その珍しい生息場所と際立った特徴から「ひねりを加えたミニチュアタツノオトシゴ」とスミス博士は言う。その最も近い親戚である キリックス・ツパレオマニアは、12,000km以上離れたニュージーランドで発見されました。

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and カリフォルニア Academy of Sciences, and チームの研究 で出版されたばかりです 魚類学と爬虫類学.

CTスキャンされた保存された女性の骨格(A) と男性 (B)の標本 シリックス・ンコシ と(C)彼らの最も近い親戚である男性 キリックス・ツパレオマニア ニュージーランド(SPS SG)

「このような種の発見は、インド洋の生物多様性をより深く調べるという我々の挑戦となりました」とスミス博士は言う。「これはマクロ自然コミュニティにとって刺激的な未開拓の領域だと感じています。ここには、間違いなく、もっと多くの素晴らしい発見があるはずです。」

2020年にSPS SGメンバーは南アフリカの 海馬ナルアフリカ海域で初めて発見されたピグミーシーホースである。しかし、両種と全体 ヨウジウオ科 これらの魚群は、特に気候変動や破壊的な底引き網漁の影響など、人間の活動に対してますます脆弱になっていると考えられています。

スミス博士はプロの水中写真家であり、 下の世界: 知られざる海の生き物とサンゴ礁の生涯と時代、そしてピグミーシーホースはSPS SGの焦点です。

この世界的機関は、政府や自然保護団体に科学的・技術的指導を提供する43人の国際的専門家で構成されており、 プロジェクトシーホース.

「この驚くべき発見を祝うとともに、この脆弱でこれまで知られていなかった種が跡形もなく消えてしまう前に、海の繊細なバランスを守る必要があることを改めて思い出させてくれる」とスミス博士は言う。

