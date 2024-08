グラント、マン島のダイビングクラブのトレーニング範囲を拡大

マン島最古のスキューバダイビングクラブは、より多くの新しいダイバーを養成し、入会者の年齢の幅を引き下げることを可能にするために、宝くじ助成金を獲得した。

「ダイビングを学びたい若者が増えるのは素晴らしいことです」と、マン島宝くじ財団から承認されたばかりの資金援助申請書を書いたクラブ会長のリー・モリス氏は言う。

マン島サブアクアクラブ(IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool トレーニング to eight young people over the next two winters.

「私たちは若者にオーシャンダイバーの資格を取得させる訓練をすることを目指しており、訓練生2人が訓練を始めたばかりです」とモリス氏は語った。 ダイバーネット追加の現金は、適切なサイズのダイビング用具を提供する費用と、追加セッション用のプール施設を借りる費用に充てられます。

IOMSAC は、現在閉鎖されているポート・エリン海洋フィールド研究ステーションのスタッフによって 76 年に設立された、英国サブアクアクラブの最も古い支部 (BSAC 1959) の XNUMX つでもあります。マン島は英国の王室属領であり、「国全体がユネスコ生物圏に指定されている世界で唯一の島」とモリス氏は言います。

クラブには、現在約 50 人の研修生を含む約 XNUMX 人の会員がいます。天候に応じてほぼ毎週ダイビングを行っており、柔軟性を確保するために島の異なる場所に XNUMX 隻の RIB を保管しています。ただし、会員はマン島唯一のダイビング ショップである Discover Diving が運営するハードボートを利用することもできます。

プール トレーニング is carried out at King William’s College and open-water トレーニング mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life 写真撮影 opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

モリスはマンクス野生生物保護団体に勤務しており、クラブの事務局長であるララ・ハウ博士、同団体の海洋担当官、IOMも勤務している。 シーサーチ co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National インストラクター.

島の海洋生物の魅力とは別に、 ユネスコ生物圏 クラブは、さまざまな深さの難破船にアクセスでき、「イギリス諸島で最も歴史的な難破船の1つ」と表現されるものを所有しています。 スループ競走馬は1822年に沈没し、ちょうど200年後にクラブによって再発見されました。

昨年、沈没船から大砲 3 門が発見されました。「私たちは定期的に現場に潜っていますが、毎回潜るたびに新しい遺物を見つけています」とモリス氏は言います。この積極的なクラブの次のプロジェクトは、外部からの要請に応えて、ダグラス灯台周辺に集中的に潜水し、失われた歴史的なランプ ギアを探すことです。

