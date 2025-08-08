ビアク島の隠れた洞窟の世界に潜る

ダイバー探検家のピエール・コンスタントは、いつものように人里離れた場所で、第二次世界大戦中に日本軍が地下ネットワークに穴を掘った西パプア島の洞窟跡を探し求めている。

ビアク諸島の主な島は、インドネシアの西パプア州北岸近くのチェンデラワシ湾にあります。パプア本土の90%はキリスト教徒ですが、ビアク島の50%はイスラム教徒です。ビアク・ヌンフォール文化はメラネシア文化に属しているため、ビアク島は元々アニミズム的な文化でした。

この島は1526年にポルトガルの航海者ホルヘ・デ・メネセスによって初めて発見され、そのXNUMX年後にはスペインの航海者アルバロ・デ・サアベドラが航海してこの島にたどり着いた。

第二次世界大戦中、ビアク島は大日本帝国陸軍の拠点でした。戦争末期には、11,000万95人の日本海軍兵がジャングルの洞窟に潜伏し、大量の弾薬とXNUMX両の九五式軽戦車ハゴウを擁し、マッカーサー将軍率いるアメリカ軍の進撃を待ち構えていました。

ビアク市から5km離れたグア・ジェパン（日本人洞窟）は、パライビーチに向かって3kmにわたって広がるシステムの一部であり、3,000人の日本軍兵士の避難所となっていました。しかし、そこから発射されたミサイルによって米軍機が撃墜された後、アメリカ軍は洞窟への爆撃を開始し、内部の人々を虐殺しました。

27年17月1944日のアメリカ軍上陸から3,000月474日まで続いたビアク島の戦いの終結までに、アメリカ軍は6,100人の死傷者と450人の戦死者を出し、一方日本軍はXNUMX人の戦死者とXNUMX人の捕虜を出した。日本軍の司令官、木爪直之大佐は、 ハラキリ.

目次 目次 日本湾 オピアレフ洞窟 エアビル洞窟 スネルマス湖とスネルマス湖 オプスナンディ湖 シンプソンの洞窟 リマ・カマル オウィ島

日本湾

フランスからジャカルタ経由で5.30日間の旅を終え、飛行機は午前XNUMX時半にビアク島に到着しました。時差ボケがひどくて、回復にはXNUMX日かかりそうです。

私はジェイクのバイクに乗ってグア・ジェパン（日本湾）へ向かいました。 アサナ ビアク ホテルの受付係。緑の苔に覆われた舗装された道は、ジグザグに地下へと続く階段へと続いています。

グア・ジェパンの陥没穴

洞窟へのアーチの入り口

アーチ型の入り口は、天井から水が滴り落ち、大聖堂のようで、かなり湿っている。巨大な部屋の右側には出口があり、左側にも巨大な出口がある。割れた瓶が至る所に散らばっている。

洞窟の底に埋め込まれた黄金色の骨を発見した。左側の壁には、蔦と根の印象的なカーテンが垂れ下がり、大きな陥没穴へと続いている。この場所は雰囲気がある。

細身のパンダナスの木々が、長くとげのある葉を冠にして、陥没穴の真ん中にそびえ立ち、この不気味な環境にジュラシックパークのような雰囲気を添えています。垂れ下がった蔓の根元には、錆びついた古い日本の樽が置かれています。

道は内部をぐるりと回り込み、ゆっくりと登っていくと穴の中心を見下ろす丘に着きます。すると突然、ジェイクが私の目の前にじっとしている、体長約1メートルの銅褐色のヘビを指さしました。マンガバシオ！「！」と彼は一歩後ずさりしながら警告した。「毒だ！」

有毒なウェカナンポヘビ

蛇が驚くほどの速さで崖を登り始める前に、数枚写真を撮りました。野外博物館には、機関銃、迫撃砲、砲弾、爆弾、ロケット弾、日本の水筒のコレクション、ヘルメット、瓶、さらには古い四輪駆動車とプロペラまで展示されています。

第二次世界大戦の日本の迫撃砲とロケット弾

27月XNUMX日に米軍が上陸したボスニクでは、今日が市場の日です。屋台ではビンロウジュ、キャッサバ、サツマイモ、サゴケーキといったパプアの代表的な食べ物や、燻製などが売られています。 たこ 燻製の貝殻、新鮮な魚、パパイヤの葉、豆、バナナのビーズ。

誰もが一日中ビンロウの実をかみ砕き、見知らぬ土地のよそ者としてぶらぶら歩いている私に、生き生きとした赤い口で笑顔で挨拶してくれる。「こんにちは、おじさん！」ボスニクは、魅力的なダイビングスポットがあることで知られる近くのパダイド諸島行きの公共ボートの出発点です。

ボスニクのアウトリガーカヌー

ジャングルに覆われた高さ40メートルの石灰岩の尾根が、南海岸に沿って背骨のように走り、ビアク島の東端タンジュン・バラリまで続いています。古くから裾礁として栄え、洞窟や地下河川が発達したカルスト地形へと変化しました。今後数日かけて探検する予定です。

オピアレフ洞窟

時差ボケがまだ残っていたので、午前3時に起きました。ダイブマスターのユリウスがバイクでやって来て、私の山積みの バッグボスニクの先にあるオピアレフ村へ向かいます。水たまりのある大きな洞窟があり、小学生の遊び場になっていると聞いています。ユリウスは洞窟ダイビングはしませんが、洞窟ダイビングを体験できることを期待しています。

ダイブマスターのユリウスがタンクと機材を持ってくる

政治的に正しい言い方をすれば、「大物」を訪ねることになるが、彼は私の訪問に何の異議も唱えない。私が何か発見するのではないかと、彼は熱心に聞いている。

小学校の裏手には、地下鉄トンネルが通れるほどの巨大な石灰岩の崖の穴へと続く小道があります。グア・セルミ（オピアレフ洞窟）はまるで地底河川のようです。入り口の岩山の向こうには、驚くほど澄んだ水たまりが広がっています。ここは村の淡水貯水池です。

オピアレフ洞窟でダイビング

コウモリの糞で覆われた滑りやすい岩の上に装備を身に着け、飛び込みます。

最初の水たまりは深さ2～3メートルだが、岩の下の右側に狭いトンネルに続く通路を見つけた。数匹の魚が私に近づいてきた。スレートグレーの体色で、背びれが二重になっている。 フィン不透明なコバルトブルーの目と突き出た下顎を持つ。長く青いハサミを持つ、好奇心旺盛な大型のエビは、トーチの光に引き寄せられる。

オピアレフ洞窟のメイントンネル

オピアレフの泥底を泳ぐエレオトリダエ科の淡水魚

モンキーリバープロウン（Macrobrachium lar）

二つ目のプールへ向かう。高さは優に10メートル、メインのトンネルは入り口から約60メートルのところで岩壁で終わっている。洞窟の中央にある岩をよじ登ると、反対側が深くなっていることに気づいた。右側には、さらに狭く曲がりくねった別の通路が続いている。

岩壁はまだ目の前にあり、白い石灰岩と、ひときわ目立つ暗褐色の堆積岩との鮮やかなコントラストに気づく。左手に、垂直に伸びる楕円形の狭い通路が開け、そこから主坑道と平行に延びる細長い側室へと続いている。

側室に通じる廊下

底は非常に揮発性の高い細かいシルトで覆われており、 フィンキックは一瞬で邪魔になることがあります。優れた視界もプラスです。グア・セルミは小型で、最大深度は9m弱です。

ダイバーのクリスが狭いトンネルからオピアレフの2番目のプールに出てくる

ユリウスは、髭を生やした陽気なパプア人の農夫、サーモンを紹介してくれた。ダイバーでもある彼は、北岸のサマレスビーチ近くにある淡水湖を知っている。「さあ、行こう！」

道はしばらく曲がりくねった後、雨で削られた溝だらけの未舗装路になります。そこは大きな木々が生い茂る密林の山岳地帯です。

車を後にし、徒歩で坂を登り、その後45分間、急な坂を下りました。チェーンソーの重々しい音が、この辺りで伐採が行われていることを物語り、キバタン、オオハナインコ、オオハナインコの楽しそうな鳴き声を静めます。

パンタイ・サマレスは、太平洋に面した人影のないビーチです。大きなバットレスルートの木々とニッパヤシの木々の間を抜け、ジャングルへと続く小道があります。開けた場所にオプスヌンディ（ジャンピングマン）湖が現れ、ターコイズブルーに輝く幻想的な水たまりを作り出します。大きな丸太が落ちていますが、水は透き通っていて、見る者を魅了します。

午後の太陽に照らされたターコイズブルーの湖、オプスヌンディ

真ん中に穴があるような気がしますが、実際に地表の下に潜ってみるまで確かなことはわかりません。

エアビル洞窟

アングライディのエア・ビル洞窟入口

アングライディ村では、アイル・ビルの洞窟を調査する。大きな開口部は、まるで牙の生えた巨大な口のようで、丸く膨らんだ鍾乳石が並んでいる。そこは澄んだ水のプールだ。15分間の潜水で大きな魚がこちらをじっと見つめてきたが、手がかりは何も見つからない。

水中から見ると、大きな鍾乳石が創造性を刺激します 写真撮影黄色の縁取りのある濃い灰色の魚を見つけました フィン 隅っこにいたのは、オピアレフと同じ種類のウナギです。こちらは体長25cmです。暗闇から光の中に現れたウナギが、一瞬で姿を消します。

スネルマス湖とスネルマス湖

ビアク市と北海岸のコレムを結ぶ舗装道路。三つの淡水湖はまるで陥没穴のようだが、そのリンゴグリーンの色が希望を奪っている。

スネルムス湖とスネルマス湖は、地元の子供たちが楽しめる、いかだや丸太が浮かぶプールになっていますが、水面下の透明度はわずか50cm、最大深度は12mと、非常に残念です。

U字型の湾に抱かれたコレムビーチは、壊滅的な被害を受けた場所でした。 津波 1996年。北海岸にあるタンジュン・サルリは、隆起したサンゴの段丘を持つ岬です。干潮時には水たまりができ、とても写真映えする棚状の地形です。

タンジュン サルリの隆起したサンゴ段丘

さらに西に進むとワルサ村があり、その先にはビアク島よりも山がちなスピオリ島への入り口となる橋があります。そこで道は南北に分かれ、コリド島まで続いています。

橋から南に約 45 分のところには、日本兵も使用した興味深いマンクルロ洞窟があります。

マンクルロ洞窟、スピオリ島

オプスナンディ湖

勇気が湧き上がり、私はすべての装備を持ってオプスンディへ戻りました。サーモンは水槽を運ぶことを申し出ました。「大丈夫、パプア人は強いからね！」。私は水槽に十分な荷物を積んでいます。 バックパック、かみ合った歯車 バッグ カメラは腕の長さほど離して置きます。

オプスンディ湖でのダイビング前のサケ

オプスヌンディの水中丸太

オプスヌンディの魚

緑色の目をしたエレオトリスまたはスパイニーチークスリーパー

日差しは少なかったものの、ダイビングはスリリングな体験となりました。青い海に浮かぶ、苔や藻に覆われた無数の丸太、そしてダイバーを見たこともないような魚たちに、私は驚嘆しました。

最大深度13メートルの小さな石灰岩の洞窟も見つけましたが、52分間のダイビングを終える頃には震えていました。

シンプソンの洞窟

ルアール村には興味深い場所があります。崖の斜面にある洞窟から小川が流れ出ているのです。鼻を突っ込んで地下トンネルを10メートルほど進むと、水が鋭い石灰岩に囲まれた深い垂直の穴に流れ出ているのがわかりました。

懐中電灯と、穴の上の岩に結んだ丈夫なロープを持って潜る。水深3.5メートルのところで通路は水平だが、行き止まりで、通り抜けられる場所はない。

「大物」シンプソンは、ルアー村の裏のジャングルにある日本の洞窟をぜひ見たいだろうと期待していた。彼は私のビーチサンダルを疑わしげに見つめたが、安心させるように言った。「たった200メートル先だよ！」

結局、急な上り坂で、滑りやすいジャングルの中を往復1時間かけて歩くことになった。険しい岩山の麓にある、ぽっかりと口を開けた洞窟の入り口にたどり着いたが、ビーチサンダルでは入れない。

次の日曜日の朝、白いシャツに黒いネクタイを締めたシンプソンズは教会へ行く準備をしていた。「1時間後に戻るよ」と彼は言った。5時間半後、彼が戻ってきた時、私はバルコニーの椅子でぐっすり眠っていた。

現場に戻ると、シンプソンは細くてまっすぐな木を何本か素早く切り倒し、洞窟の入り口を通るための梯子に改造した。

シンプソンは急いで作った梯子を使ってルアージャングルの洞窟に入る

シンプソン洞窟の壮大な鍾乳石と石筍

洞窟は巨大で、隠された部屋、鍾乳石、ショール（方解石の結晶構造）、巨大な柱、細い柱があります。

床には割れた瓶、錆びた缶、四角いビスケットの缶が散乱している。暗闇の中でネズミのように暮らしていた日本兵たちの悲惨な生活環境は、想像を絶する。きっと悲惨で、精神的に追い詰められたに違いない。

巨大な柱

ガスの残骸 mask入口の外の地面には、丸い眼鏡が横たわっている。私はこの場所をシンプソンの洞窟と名付けた。

リマ・カマル

道の左側、坂を下ったところに、漢字が刻まれた古い木の柱が立つ質素な日本人慰霊碑があります。近くには、5つの部屋を持つ地下洞窟、リマ・カマルがあります。「戦時中は日本軍の病院でした」とシンプソンさんは説明します。

ルアールのリマ・カマル洞窟にある日本人遺体

狭い通路で繋がれた小さな部屋がいくつも集まり、隅には薬瓶や空き瓶が散乱している。このネズミ穴は、過ぎ去った過去の恐怖に、身の毛もよだつような様相を呈している。

オウィ島

ある晩、私はブパティのユスフ・メリアヌス・マリエン氏に出会った。彼は10年以上ビアク県の政治指導者を務めていた。温かく気さくな彼は、チェンデラワシの極楽鳥を描いた伝統的な陶器の皿を差し出し、心から歓迎してくれた。

仕事の内容を説明すると、ブパティは自分のボートでオウィ島まで連れて行ってくれると申し出てくれた。サーモンはそこに「青い水」が入った洞窟があると教えてくれた。

ビアク島の隠れた洞窟世界へのダイビング 32

穏やかな海を渡るのに30分かかります。オウィ島の白い砂浜には、揺れるヤシの木が縁取られ、子供が丸木舟で漕いでいます。

オウィ島のアウトリガーカヌーに乗る子供

カトリック教会には、 ララマベイビー「どういたしまして」。私たちは、顎の周りにビンロウジュの実の汁で赤い輪をつけた白ひげの男、“ビッグマン”ピート・デマラスを儀式的に訪問した。

オウィ島の「ビッグマン」ピート・デマラス

尾根の頂上に登ると、滑りやすい斜面を下ったところに新たな洞窟が開いた。「ここはフンフンデイ。『気分がいい』という意味です…戦時中、アメリカ兵がここに水を汲みに来たんです」。島にはかつて米軍の飛行場があったそうだ。

ヘッドランプをつけて、こっそりと潜り込む。頭上に鍾乳石が広がる狭い通路をアクロバティックに進んでいく。澄んだ水の池に出会い、「これは行ってみよう！」と思った。すぐに、鍾乳石、石筍、ショール鍾乳石、ストロー鍾乳石（管状鍾乳石）が点在する、二つの美しい水中洞窟に驚嘆した。

フィールグッド洞窟の主洞にある鍾乳石

フィールグッド洞窟の奥深くにある鍾乳石と石筍

トロコス貝の化石

化石もいくつか見つかりました。5.5本指の櫛貝、サザエ、ハマグリなどです。最大深度は20mで、潜水時間はわずかXNUMX分なので、それ以上の通路を探索することはできません。フィールグッド洞窟は水面上に形成されましたが、後に屋根から浸透してきた雨水によって水没しました。

島を出る前に、サーモンは飛行機の残骸に興味を持つはずだと言い出した。「そんなに遠くないよ！」と彼は約束する。ココナッツ林を抜けてオウィ島の茂みの中を25分ほど歩くと、草木が生い茂った舗装道路、つまりアメリカ軍の飛行場に辿り着く。

手の甲で額の汗を拭う。「難破船はどう？」と尋ねると、まだ本物への渇望が募る。

「飛行機？ああ…もう行ってしまった！」