英国産ハードサンゴの被覆面積が過去最少に減少

マンタトウリーフ調査（AIMS LTMP）
オーストラリアのグレートバリアリーフでは、世界の他の多くの地域と比べて、ダイバーはまだ魅力的なハードサンゴを多く見つけることができるが、科学者たちが懸念しているのは、その根本的な傾向だ。

オーストラリア海洋科学研究所（AIMS）が作成した最新の年次調査報告書によると、GBR全体の硬質サンゴの被覆率は近年の高水準から大幅に減少し、ほぼ長期平均水準に戻っており、状況がいかに不安定になっているかを浮き彫りにしている。 

GBRは、北部、中部、南部の3つの地域のうち2つの地域で、2000年以来最大のサンゴの年間減少を経験しました。 AIMSの 39年前に監視を始めました。 

中部地域のプラティギラのコロニーにおける部分的な白化と死亡（AIMS LTMP）
これは主に、2024年の大規模な白化現象によるサンゴの死滅につながる気候変動による熱ストレスによるものですが、サイクロンやオニヒトデの大発生の影響も受けています。 

北部地域では、サンゴの被覆率が25年間で約30%から13.9%減少しました。中部地域では28.6%の減少から31%に減少し、南部地域では26.9%の減少からXNUMX%に減少しました。 

高いベースから

「近年の記録的な高水準の記録のおかげで、今年のハードサンゴの被度は記録的に低下しました」と、AIMS長期モニタリングプログラムのリーダーであるマイク・エムズリー博士は述べています。「現在、ハードサンゴの被度は変動が激しくなっています。」 

ハードコーラルの記録：マイク・エムズリー博士（AIMS LTMP）
これは過去15年間に現れた現象であり、生態系がストレスにさらされていることを示しています。サンゴの被覆率は、以前はそれほど変動していなかったのに、比較的短期間で記録的な低水準と高水準の間を変動しています。 

「現在、サンゴの被覆率は各地域の長期平均に近い水準にあります。グレート・バリア・リーフは、世界的な大規模サンゴ白化現象の後、世界の他の多くのサンゴ礁と比較して比較的良好な状態にありますが、その影響は深刻です。」   

調査対象となった124のサンゴ礁のうち、77のサンゴ礁では硬質サンゴの被度が10～30%、33のサンゴ礁では30～50%、75%を超えるサンゴ礁はわずか10つでした。XNUMXつのサンゴ礁では、被度がXNUMX%未満でした。 

サンゴ礁調査に従事するダイバー（AIMS LTMP）
サンゴ礁は、 アクロポラ エムズリー氏によると、これらの種は大規模なサンゴの白化と2つのサイクロンによって最も大きな被害を受けた種の中に含まれていたという。

「これらのサンゴは、熱ストレスやサイクロンに弱く、オニヒトデの大好物でもあるため、最も早く成長し、最初に消滅すると私たちは以前にも述べてきましたが、今年の結果はそれを実証しています。」

オニヒトデの蔓延は、ターン島（AIMS LTMP）を含む南部GBRのいくつかのサンゴ礁で依然として発生レベルにあります。
「南部地域で白化現象による著しい影響が見られたのは今回が初めてであり、監視開始以来最大の年間減少につながっています。」 

これまでで最大の足跡

昨年の大規模な白化現象は、2023年に北半球で始まった地球規模の現象の一部であり、2016年以来GBRでXNUMX回目の現象となり、XNUMXつの地域すべてで高度から極度の白化が見られ、これまでで最大の被害をもたらした。 

ラグーンリーフ（AIMS LTMP）のこのミドリイシのコロニーなど、北部GBR全体のいくつかのサンゴ礁で軽度の白化が記録されました。
「今年、西オーストラリアのサンゴ礁は記録的な熱ストレスに見舞われました」と、AIMSのCEOであるセリーナ・ステッド教授は述べています。「オーストラリアのほぼすべてのサンゴ礁に単一の白化現象が影響を及ぼしたのは初めてです。」 

同氏は、2024年と2025年の現象が証拠となるように、こうした現象はより激しく頻繁になっていると述べた。このXNUMX年連続でサンゴ礁が大規模な白化現象を経験したのはこのXNUMX年でXNUMX度目だ。 

「これらの結果は、気候変動によって引き起こされた海洋温暖化がサンゴ礁のコミュニティに重大かつ急速な影響を及ぼし続けていることを示す強力な証拠です。

フィールドワーク（AIMS LTMP）
「世界のサンゴ礁の未来は、温室効果ガスの排出を大幅に削減し、地域や地方からの圧力を管理し、サンゴ礁が気候変動やその他の圧力の影響に適応し回復するのを助けるアプローチの開発にかかっています。」 

AIMSの2025 長期監視プログラム GBRサンゴ群集の状況の傾向を定量化し、最新の 年次概要 2024 年 2025 月から 2024 年 XNUMX 月までのサンゴ礁調査の結果を報告し、XNUMX 年の大規模な白化現象の影響を評価します。

