マルタのイルカパーク：動物園かサーカスか？ 

マルタの10年前に制定された動物福祉法の抜け穴により、地中海の人気ダイビングスポットにある唯一のイルカ水族館が、飼育されているイルカのパフォーマンスを観覧する入場者に料金を請求することが今でも認められている理由が明らかになった。

メディテラネオ海洋公園が動物園として登録されているという事実こそが、動物愛護活動家からの継続的な抗議にもかかわらず、同公園が活動を続けることを可能にしている。そして、おそらく、当局が動物愛護活動家や動物愛護団体からのコメントを求められても口を閉ざしている理由も説明できるだろう。 ダイバーネット.

マルタ北東海岸のマリンランド社の商号であるメディテラネオのバンドウイルカたちは、20年以上もの間、そこでパフォーマンスを披露し、観客と交流してきた。

マルタの海洋公園でパフォーマンスするイルカ(Marine Connection)

2年前、公園の3頭のメスのイルカの死が協力団体マリン・コネクションによって明らかにされた。 マルタ動物解放協会 および ドルフィンプロジェクト.

メディテラネオは、スキューバダイビング業者が鉛入りのウエイトポーチをイルカのプールに置き忘れたことが死亡事故の原因だとし、1ヶ月以内にイルカの 中毒による死亡で報告されているように、 ダイバーネット.

同公園の2000頭の雄イルカは、約5か月の治療を経て生き延びた。最年長のソルは4年にキューバ沖で捕獲され、他のイルカは同公園で生まれた。ソルの息子14頭、ロハン(13)とルカ(XNUMX)、ニヌ(XNUMX)とチャ(XNUMX)だ。

「スペインに移住」

当時の活動家らは、水族館はイルカの死について一般市民に知らせず、鉛の重りについての説明も、職員が訪問者の問い合わせに対しメスのイルカはスペインに移されたと伝えてから1年後まで行わなかったと主張したが、この主張は事実ではないことが明らかになった。

英国を拠点とする団体「マリン・コネクション」は今夏、藻がはびこり「深刻な劣化」を遂げたと言われるプールで暮らす残りのオスのイルカ5頭が苦しんでいるかもしれないと懸念し、マルタの動物福祉委員アリソン・ベッツィーナ氏に連絡を取った。

マリンコネ​​クション この団体は、英国に残る最後のイルカ水族館の閉鎖を求める運動に成功した後、30年以上前にリズ・サンデマンとマルゴー・ドッズによって結成された。彼らはベッツィーナ氏に対し、緊急課題としてマルタの獣医規制局(VRD)による定期的な独立機関によるプールの水質検査を実施するよう要請した。

イルカの飼育場の生息環境は悪化している(上と下(マリン・コネクション)活動家らは言う。

「メディテラネオは現在動物園の免許に基づいて運営されているため、この免許は見直され、状況によっては取り消されるべきだと考えています」とドッズ氏はベッツィーナ氏に語った。

「これらのイルカはショーや一般の人とのふれあいセッションで使用されています。この事実自体が動物園の目的に反しており、保護活動に使用されていないため、ライセンスの有効性には疑問が残ります。」

サーカスの定義

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the トレーニング thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

この法律では、サーカスを「興行主が営利目的で開催し、娯楽や展示を提供する目的で一般大衆が鑑賞するあらゆる展示会で、動物に本来の行動を反映しておらず、教育的価値もない芸や動きをさせるもの」と定義しています。

しかし、例外規定(31E)では、「この例外規定は、この法律の規定の目的を危うくするものではないという理由で、この法律に基づいて認可された動物園には適用されない」と規定されています。

6月にベッツィーナ氏はマリン・コネクションに対し、メディテラネオでの検査の詳細を明らかにするためにVRDと連絡を取っていると語ったが、同団体によると、フィードバックを求める継続的な要請にもかかわらず、コミッショナーはそれ以降、それ以上の詳細を提供していないという。

ダイバーネット ベッツィーナ氏にも状況の説明を求めて連絡を取ったが、ベッツィーナ氏は、メディテラネオなどの事業体のライセンス付与と規制はVRDの責任であるとだけ答え、問い合わせは同局の獣医担当官ダンカン・チェットクティ・ガナド博士に回した。同博士は質問には返答していない。

「必要なら分析する」

地中海マリンパークしかし、より率直に答えている。「私たちのタンクは物理的および化学的パラメータで毎日分析されています」とマネージャーのピエトロ・ペッキオーニは語った。 ダイバーネット.

「月に一度、外部(第3)の研究所による微生物学的分析が行われています。すべてのパラメータは基準とガイドラインに準拠しています。政府は、必要に応じてさらなる検査と分析を行うために私たちに連絡します。」

動物福祉法の遵守について尋ねられると、ペッキオーニ氏は「同法を注意深く読んでいただきたいと思います。当施設は認定動物園です」と答えた。

同公園は以前、プールの清掃と藻類の繁殖管理にダイバーのチームを投入しており、藻類の繁殖は見た目は悪いかもしれないがイルカには害がないと言われていると述べていた。

メディテラネオ海洋公園のプールにいるイルカたち(マリン コネクション)

「水質検査は実施されたようだが、これは公園が自ら規制しているものであり、そこの職員が行っていることだ」とサンデマン氏は言う。「なぜ検査結果を公表しないのか、施設とイルカの独立した検査を認めないのか?」

「私たちの使命は、海洋生物の保護を推進し、私たちの海とそこに生息する素晴らしい生物を保護することの重要性について、一般の人々に貴重な知識を伝えることです」とメディテラネオ海洋公園は主張しています。

一方、マリン・コネクションはウェブサイトで次のように述べている。「メディテラネオ海洋公園が運営を続けているという事実は、当局がこうした動物福祉の問題に目をつぶっていることを示唆しており、我々はそれを容認することはできない。」

