ウスティカ島：シチリア島のダイビングの宝石

ペネロペ・グラニカムはシチリア島を知っていたが、スキューバダイビングを体験したことはなかった。シチリア島の北岸沖にある小さな島への旅行で、なぜシチリア島がこれほど高く評価されているのかを知る機会を得た。

ウスティカ島は英国のダイバーにはあまり知られていないかもしれないが、最近その海でダイビングをしたのは、未知の宝石を発見したようなものだった。劇的な地形、洞窟、泳げる場所、そしてたくさんの魚たちを伴う、きらめくブルートパーズの海の景色は、ウスティカ島の火山の歴史と、1986年以来イタリア初の保護海洋保護区としての地位の結果である。

港に到着(ペネロペ・グラニカム)

シチリア島が好きな私は、パレルモに降りる途中にこの島を何度も目にしていました。そして、この島の生物多様性とダイビングの可能性について読んだときは嬉しくなりました。シチリア島には、挑戦しがいのある難破船、洞窟、海底遺跡があり、魅力と気楽さと温かいもてなしのあるウスティカ島は、海中の世界を探索するのに最適な場所のように思えました。

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-バッグ.

絵のように美しい下船地点で、私は5つ星PADIダイビングセンターであるOrca Diving Usticaのオーナーの一人であるクレアと、私が宿泊することになっていたSogni Nel Bluホテルのオーナーであるサルボに出迎えられました。

街の穏やかな階段…(ペネロペ・グラニカム)

…ダイビングセンターへ続く(ペネロペ・グラニカム)

簡単なチェックインの後、ダイビング センターまでは、たくさんの美しい階段を少し降りて行き、そこで説明と器材の準備を受けました。共同オーナーのダビデさんは、島の海洋保護区 (MPA) について教えてくれました。この海域は海岸線約 15 km をカバーし、XNUMX つのゾーンに分かれています。

比較的小規模な60ヘクタールのゾーンAは禁漁区であり、約8,000ヘクタールのゾーンBとCはそれぞれ一般保護区と部分保護区となっている。

この小さな町を魅力的と表現するのは控えめな表現です。ほとんどのレストランはホテルから数分のところにあり、島全体を探索するためのトレイルも整備されています。

ダイビングのためにグループに分かれて

翌朝、サルボのカフェで港の素晴らしい景色とおいしいコーヒーとクロワッサンで目覚めた後、私はオルカで​​ガイドや他のダイバーたちと会いました。全員がガイドと一緒に午前 8 時と午前 11 時のダイビングにグループ分けされ、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語が話されていました。

ダイビングの準備(ペネロペ・グラニカム)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and レジ to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

私たちは 29°C の水と透き通った透明度に飛び込み、プンタ ガレラでの最初のダイビングは期待を裏切りませんでした。

ウスティカ島は、130,000万年前に継続的な海底噴火と、地形を形成した一連の継続的なプロセス(XNUMX万年前の最後の大噴火と極地の融解による水没を含む)によって形成されました。

急速に冷えた溶岩によって形成された玄武岩質の均一な岩が特徴で、私たちは岩の帯に沿って泳ぎ、バラクーダ、カンパチ、ウツボ、そして驚くべき光景に恵まれました。 アメフラシ類 ウミウサギは、水中を優雅に飛ぶ巨大なウミウシで、ウサギの耳のようなかわいい触角を持つことからその名が付けられました。

バラクーダ (ファニー・フロワラ=ロエ)

また、アメフラシの交尾習慣も興味深い。両性具有なので、長い列や群れで交尾する。ダヴィデは、地中海の漁師たちが昔から信じていた、アメフラシに偶然触れるとハゲになるという迷信について語った。アメフラシのラテン語名は アメフラシ 品種は脱毛ウミウサギを意味します。

タンクを素早く交換し、水、アイスティー、スナックをたっぷり摂って水面に浮上した後、私たちは島の北部にあるセッカ デッラ コロンバーラという場所に向かいました。セッカ デッラ コロンバーラはシチリア語で「鳩の浅瀬」という意味で、波が鳩岩の浅瀬に打ち寄せる場所です。

プンタ・カヴァッツィの灯台の下で(ファニー・フロイラ・ロワイエ)

尖塔に降りて、傾斜した壁を 30 メートル下ると、ウスティカ難破船にたどり着きます。これは、2005 年に浅瀬に衝突して沈没した商用船のドラマチックな光景です。横たわった難破船の背景として、ダスキーグルーパーとボトルグルーパーの両方を含む巨大な魚がいます。ダビデは、そこでカサゴとカサゴも見つけました。

壮大な アストロイデス オレンジ色のサンゴが青い海に映えて目立ち、この場所全体が生物観察者にとっての天国であることが証明されました。

素晴らしい朝とかなり深いダイビングを2回した後は、昼寝の時間でした。その後、広場でコーヒーとシチリアのスイーツを楽しみ、その後、他のダイバーやガイド全員と一緒に日没のアペリティーボを楽しみました。

赤いゴルゴニア

新しい日が明け、島の南にあるプンタ デラルパで早朝のダイビングを楽しみました。そこは美しい場所で、深海を潜って水深約 34 メートルのゴルゴニアを見るチャンスがありました。

赤いゴルゴニアが巨石を覆い、石質のサンゴのマドレポアを泳ぎ抜ける様子は、見事でした。オルカは、AOWD とディープ スペシャリティの学生をここに連れて行き、保護された深さと素晴らしい景色を楽しみます。

Cratena peregrina ウミウシ (Fanny Floirat-Lohyer)

次は、スッタ ア ザ リサです。トンネルと狭い通路の遊び場です。そのうちの 27 つは XNUMX メートルあります。XNUMX つを抜けるとすぐに次の通路があるので、快適に過ごすことが重要です。

ガイドのアレックスは、峡谷に登る前に私たちをいくつかの泳ぎに連れ出してくれました。この場所全体が生物多様性に富んでおり、マドレポアのある洞窟や ペトロシア 太陽の光にさらされると黒くなる海綿動物。スリッパーロブスターやウツボも見つかり、さらに巨大なハタも見かけました。

岩だらけの水中地形(ファニー・フロイラ・ロイヤー)

最終日

最終日も特別で、浮力を微調整するために1キロ減量したおかげで、表面にあるペストリーの形をした岩に由来するグロッタ・デッラ・パスティッツァでの素晴らしい早朝ダイビングが実現しました。

このダイビングは、まず 4 つの浅い洞窟のうち 3 つを通り、斑点状の光が差し込む洞窟の 1 つに浮上しました。島の守護聖人であるサン バルトリッキオの像で飾られたこの洞窟の静けさに、私たちは静かに畏敬の念を抱きました。

その後、私たちは生き物が豊富な壁を下り、さらにもう 25 匹の大きなブラウン ハタを約 XNUMX メートルまで降ろしました。この場所は、ウナギや甲殻類、アメフラシ、イカ、タコ、ヌーディを見るためのナイト ダイビングにも使用されています。

Felimida krohno ウミウシ (Fanny Floirat-Lohyer)

最後になりましたが、ウスティカ島で最も有名な場所、スコリオ・デル・メディコ(ドクターの岩)への爽快な RIB ツアーも忘れてはいけません。

すべてをカバーするには、数回のダイビングが必要です。私たちは、一つの開口部がクジラの口に似ていることから、グロッタ デッラ バレナとして知られる洞窟に潜り、中に入ると小さな洞窟に入り、受付委員会のように並んでいる 4 匹のハタを見ました。

クロハタの列(ファニー・フロワト・ロワイエ)

ここは、カニ、カサゴ、ウミウシなどの海洋生物のもう一つの安息の地であり、時間があればたくさん見つけることができます。

トンネルを約 30 メートル下った後、青い海に出て、頂上でバラクーダ、カンパチ、シマハタ、アメフラシが輝く魔法のような魚のショーを楽しみました。

オルカ ダイビング ウスティカのクルーとペネロペ

保護区とウスティカ島の火山の歴史によって守られたこの 6 回のダイビングの素晴らしさは、私の心に永遠に残るでしょう。お別れの後、他のダイバーには説明する必要のないダイビング後の喜びとともに、パレルモに戻りました。

ファクトファイル 価格は オルカダイビング ウスティカ島 start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to ダイブマスター and equipment rental are available. この ソグニ ネル ブルー ホテルでは2泊から30泊までの客室を提供しています。160泊の宿泊料金はXNUMX部屋あたりXNUMXユーロ(XNUMX名XNUMX室)で、港までの送迎が含まれます。 パレルモ行きのフライトはロンドンのほとんどの空港から出ており、所要時間は 56 時間未満、往復料金は XNUMX ポンド (ライアンエアー) です。 リバティラインズ パレルモ港からウスティカ島まで水中翼船を運航しており、料金は片道24~37ユーロです。

