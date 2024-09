地獄の鐘とその他のユカタン洞窟の見どころ

ピエール・コンスタントはメキシコを訪れ、その魅力を深く探求することに熱心でした。 cenotes 特に、少なくとも一部の人々が脅威にさらされている可能性がある時期には。彼は報告書を書き、すべての写真を撮影しました…

ユカタン半島は、その文化、ユニークな自然や野生生物、マヤ人の古代遺跡だけでなく、洞窟ダイバーの楽園としても魅力的な土地です。

過去2017年間で2018回目の訪問です。XNUMX年にはプラヤデルカルメンでTDIサイドマウント洞窟コースに参加しました。XNUMX年には cenotes メリダ周辺を散策し、翌年また訪れました。

In 2020, my cave-トレーニング was pushed a step further with a stage course in Playa and DPV トレーニング in Tulum. It was more exciting but challenging – at this level, you can‘t use an underwater camera because you need both hands to deal with the equipment.

レジーナの海水アレクシス海峡の深海にいるエリオット

You can hardly pretend to have done Yucatan after a single trip. An 開放水域 Diver in a セノーテ is allowed to do only cavern dives, with daylight always in sight. Anything in an overhead environment requires specific cave トレーニング followed by advanced cave トレーニング, all well before reaching full cave sidemount level and so on.

ほとんどのダイバーが経験している cenotes 初めてダイビングをされる方は、限られたアクセスのみを楽しみ、ほとんどの観光客がダイビングする定番のスポットを知ることができます。 cenotes どれを選べばいいのかわからないので、すべてを探索するには一生かかってしまうでしょう。

最も熱心でハードコアな洞窟ダイバーは、新たな発見をし続けるだろう cenotes 時々、既存の洞窟システムの未知の領域をさらに進んでみましょう。

トルトゥーガの柱の間にいるエリオット

ゴンドワナ

南北アメリカ大陸とアフリカ大陸からなる古代ゴンドワナ大陸が分裂する前、ユカタンは一時的にベネズエラとなる地域に接していた。140億XNUMX千万年前に原大西洋とメキシコ湾が形成され始めると、ユカタンは分離して孤立したプレートとなった。

その後 50 万年にわたって反時計回りに回転しながら西へ移動したユカタンは、メキシコと衝突しました。半島の東側に断裂帯が出現し、ユカタン盆地が形成されました。

ユカタン高原は白亜紀の石灰岩でできており、地表に川はないが、水が染み出す地層がある。ユカタンに巨大なクレーターを残し、世界で二度目の大量絶滅を引き起こした隕石の衝突は、地下に広大な亀裂の網も作り、数百万年の間に雨がさらに石灰岩を溶かし、地下水路と陥没穴を作った。

世界最長の地下河川は「システム」として分類され、ユカタン半島の東、キンタナ・ロー州の沿岸地域にあります。

Xulo の柱のコレクションに光を当てるマックス

氷河期は150,000万年前から20,000万年前まで半島を襲った。最後の氷河期には、ベーリング海峡を渡る陸橋を通ってアジアから人々がやって来た。極寒の環境のため、人々は地下で暮らすことを選んだ。当時の海面は現在よりも65メートル低かった。

洞窟にはクマ、地上に生息する巨大なナマケモノ、サーベルタイガーなどの先史時代の動物が生息し、地上ではマンモス、マストドン、グリプトドン、ラマ、ラクダ、馬などが生息していた。

約 8,000 年前、最後の氷河期の終わりに海面が上昇し、洞窟のほとんどが海水で浸水しました。雨による淡水が明確な層として上部に上昇し、塩水と淡水が混ざり合うぼんやりとした塩分躍層を形成しました。

シュロの鍾乳石と柱に向き合うマックス

ずっと後になって、洞窟はマヤ文化において重要な役割を果たしました。 セノーテ マヤに由来する ゾノットは、水で満たされた割れ目または洞窟を意味し、死者の冥界であると同時に生命の起源である肥沃な場所であるシバルバーへの入り口を象徴しており、地球と地下世界を結ぶ象徴的な通路でもあります。

グラン・アクロポリス、ヤシュチラン

陥没穴からは陶器や、若い少女などの犠牲の遺体が発見されている。 Cenotes 時には年長者や高官の埋葬地として利用された。今日ではマヤ人は cenotes 洞窟の精霊が住む場所として敬意を込めて。

私のリフレッシュ

エールフランスの飛行機は夜にカンクンに着陸した。私はレンタカーを手配し、高速道路で雨が降る中、1時間後にプラヤデルカルメンのホテルに到着し、夜中過ぎに就寝した。

ダイビング用具と水中カメラを準備するために、移行日が必須でした。翌日、洞窟ダイビングのガイドであるマックスと会うことになっていました。私たちは4年前のメリダ旅行で会っていました。

洞窟ダイバーマックス

Very professionally, Max started with a thorough revision of my gear, complaining about some aspects such as the absence of a long hose on my second レギュレーター, a line-cutter and spools.

洞窟ダイビングは2年間やっていなかったので、再練習が必要でした。また頭上の環境に身を置くことになると思うと少し緊張し、完全に集中する必要があると分かりました。定期的に練習しないと忘れてしまうことがありますが、この活動ではミスは許されません。

私は25をやった cenotes / 今では洞窟には行かなくなり、何か新しくて、刺激的で、できれば「特別な」ものを探していました。

私たちはまず北へプエルト モレロスまでドライブし、そこからルタ デ ロス セノーテを西へ向かいました。ユカタンのジャングルは乾燥していて、木の高さは最大でも 15 メートルです。そこには、驚くべき鳥や、ジャガーやピューマなどの魅力的な動物が生息しており、マックスは人里離れた場所に設置した赤外線カメラを使って、それらの動物を撮影するのが好きです。

サポテ:木と鐘

サポテの看板 セノーテ

Zapote セノーテ 日光の下で

私たちは、砂時計の形をした陥没穴、ザポテに潜る計画を立てていましたが、水中に入ると、30~35メートルの深さに硫化水素の有毒な層があり、かなり暗いことがわかりました。そこから、4,500メートルの深さの底から生えている樹齢54年のザポテの木の幹が幽霊のように現れました。

マックスとサポテの逆さキノコの鍾乳石

サポテのユニークな点は、壁から垂れ下がる「地獄の鐘」、つまり逆さまのキノコ型の鍾乳石です。これらの構造物は生物地球化学的メカニズムによって水中で形成されますが、鐘を作るのは硫化水素層に閉じ込められたバクテリアです。

「極限環境細菌」として知られるこれらの細菌は、極限環境で繁殖し、硫黄を処理して水の pH を上昇させ、塩分躍層の上に独特の地形を作り出します。そのため、鐘は外側で生きており、硫黄で動く生物がカルシウムの蓄積に貢献しています。

地獄の鐘のクローズアップ

キノコの鍾乳石の間を潜るダイバー

鐘は光の少ない環境を必要とし、水深35メートルまでの層の近くでのみ形成される。2020年、ある研究者は、深海から上昇する二酸化炭素の泡がほぼ水平の天井に閉じ込められることでそのように形成されたという理論を立てた。

いくつかの鐘の放射年代測定によると、それらは中期から後期完新世の間に作られたものであることが示されています。これらの面白いCO 2 食用キノコは長さ1~2メートル、幅80センチにも達し、近隣の陥没穴にも同様の構造がある。サポテの木自体にも「ベビーベル」が見られる。

ダイバーが降りてくるサポテの木の幹

サポテの安全停止中のマックス

マラビラドーム

近くにはセノーテ マラビラがあります。これは所有者によって部分的に爆破された円形の陥没穴で、急な木製の階段が下に向かって下りています。水に浸かると、目立つドーム型が明らかになります。

特筆すべき地形はなかったが、視界は良好で、夕方の早い時間に深海に差し込む壮大な光の柱があった。

The site offers ambience for 水中写真 as well as being a トレーニング site for freedivers. Water temperature was 25°C.

マラヴィラでトレーニングするフリーダイバー

マラビラの壁のハマグリの化石

私たちは次の数日間、ドス・オホスとサック・アクトゥン・システムの近くまで南に向かいました。 2018で設立 世界最長の水中洞窟システムとして知られ、187の cenotes そしてその長さはなんと365km。

2008 年 60 月、トゥルム洞窟探検隊の 43 名のメンバーがオヨ ネグロの坑道を探検し、水深 12 メートルでマストドンの化石を発見しました。深さ 13,000 メートルでは、現在ナイアと呼ばれている古代アメリカ人の XNUMX 代のマヤ人の女性の頭蓋骨と骨が XNUMX ~ XNUMX 年前のものと判明しました。

タクベーハへのプラットフォーム セノーテ

秘密の水

セノーテ タク ベ ハ (秘密の水) では、タンクはロープで天井の煙突の穴を通って水面まで運ばれました。急な石の階段を下りると、たくさんの装飾と人工照明のある広くて広い部屋がありました。

タク・ベ・ハーの石筍の間を散策

タクベハの柱

警告看板、タクベハ

鍾乳石と螺旋状の岩の天井の下で、タク・ベ・ハ

Further away, an 8km potholed dirt road led through the forest to the Concha site, a half-collapsed sinkhole with a huge Alamo tree extending its roots like the tentacles of a crawling たこ. The jungle feel was overwhelming.

コンチャの柱と鍾乳石

コンチャのヘリクタイトの下で

マックスはコンチャのトンネルへ向かう

コンチャ・セノーテでのダイビングを終えて出てくる洞窟ダイバーたち

水域へのアクセスは、白い​​砂の上を浅く進んでいきます。洞窟の外には背の高い木々が茂り、美しいモモモット鳥が飛び交っています。石灰岩の狭い入り口を抜けると、私たちはすぐに 14 メートルの深さまで潜り、残りのダイビングを楽しみました。視界は澄み切っていました。

最初のT字路で私たちは線に沿って左に進み、天井からダーツのようにぶら下がっている柱、石筍、鍾乳石、螺旋石のあるさまざまな部屋を通り抜けました。

30分後、ゲージが140バールを示したとき、マックスは洞窟の床から張り出したものを指さした。驚いたことに、巨大な地上ナマケモノの全身骨格が見えた。 シバルバオビセプス10,000万年以上前の最終氷河期に絶滅した場所に横たわっています。

コンチャの巨大な地上ナマケモノの骨格

巨大なナマケモノ (先史博物館)

帰り道、マックスは私を小さな部屋に連れて行った。小さなゴンフォテリーの骨に「285」という数字が書かれた小さな看板があった。 クビエロヌス・トロピカスまっすぐ前を向いた牙を持つ印象的なマストドン。

タンクを肩に担いでジャングルの狭い小道を車まで歩いていると、小さなヘビが岩の上にきちんととぐろを巻いているのに驚き、急いで戻って写真を撮りました。

「気をつけてください、それは ナウヤカ!」と通りかかったメキシコの洞窟ダイバーが警告した。究極のマムシ ボスロップス・アスパー 非常に有毒なヘビで、 フェル・デ・ランス 毒を最大2メートルの距離まで吐き出すことができる。「私の友人が噛まれ、XNUMX日間集中治療室にいました…」。

コンチャの岩の上で休む究極のマムシ

私が写真を撮ったとき、50cm以内の距離でした。その後すぐに、マックスは毛むくじゃらのユカタンタランチュラに遭遇しました。 ブラキペルマ エピキュレアヌム森の地面にいた。腹部が赤みがかった黒いその動物は、すぐに穴の中に隠れた。

タンニンの素晴らしい

洞窟ダイビングの20日目、マックスはトゥルムから8km、内陸50kmにあるお気に入りの場所に連れて行ってくれました。私たちが装備とタンクを準備している間、駐車場で別のタランチュラが私たちを迎えてくれました。そして、コイまでのXNUMXmの散歩道で セノーテ 60cmの南ユカタン亜種サンゴヘビ、 ミクルルス・アピアトゥス、 森の床を這っていった。

毛むくじゃらのタランチュラが鯉を見にやって来る

濃い赤色で、黒い縞模様に細い黄色の縞模様が入った、とても美しい生き物で、かなり臆病ですが、毒を持っています。

錆びた鉄の階段が螺旋状に下がって セノーテの小さな開口部から地下水面までまっすぐ伸びる。浅瀬にタンクを設置する際はセメントブロックが役立った。広いドームがあり、低い天井には鍾乳石と数匹のコウモリがいた。床は黒くて揮発性のコウモリの糞でできており、壁は白い石灰岩だった。

鯉の二重光の屈折 セノーテ

マックスは私を水深10〜14メートルの水中に連れて行って徐渓へ連れて行った。 セノe. 「何か特別なものをお見せしましょう」と彼は言ったが、私は今その光景に驚嘆していた。

マックスが徐渓セノーテのタンニンに接近

雨期には、土や葉の存在により、大量のタンニンが水面下に染み出します。その結果、水柱は息を呑むような赤、オレンジ、黄色、緑に染まり、まるで終末の世界のようです。私たちはさらにさまざまな部屋へと進みました。

ピクニックの後 タコスその後、私たちはコイに戻りましたが、今度は左にジャンプし、次に右にジャンプして、30分泳いでたどり着いた、不明瞭な象の骨の山に向かいました。小さな白いINAH(国立人類学歴史研究所)の円錐が、科学的調査の指標として設置されていました。

象の骨の化石を示すマーク

Xuloへ

トゥルムの南、ムイルのすぐ手前にウク・クザムがあり、地元のマヤの所有者にちなんでシュロとも呼ばれています。2013年にアルバロ・ロルダンによって最初に探検され、現在はシステマ・キャタピラーと下流に接続されています。「XNUMXつ星 セノーテ「!」とマックスは叫んだ。

Xuloへの階段 セノーテ

エミリオという名の老人が300匹の犬を連れてこの場所を管理していた。11.60ペソ(XNUMXポンド)の入場料を払った後、私たちは階段を下りて低地の セノーテウォーターテーブルは暗かったので、準備のためにヘルメットのライトを点灯する必要がありました。

すぐに列は 10 メートルまで急降下し、素晴らしい柱、鍾乳石のシャワー、指やシャンデリアの形をした石筍、ドレープや螺旋状の壁などを備えた非常に装飾的な部屋が現れました。

魅惑は長くは続かなかった。マックスは突然右に飛び出し、低い天井の下の制限された通路に突入した。向きを変えることは考えられず、ストロボアームを伸ばしたカメラを横向きにして前進するしかなかった。かなり居心地が悪かった。

ついに、私たちはサイドトンネルを通るメインラインに追いつきました。もう一度ジャンプして、そこから 56 分間のダイビングで基地に戻りました。ストロボが正常に機能しなくなり、バッテリーが不足しているのではないかと疑いました。次のダイビングのためにカメラを置いていくことにしました。

これは賢明な判断だった。私のダイビングガイドは、3 回目の二重矢印の後に左にジャンプし、屋根の下の制限区域と非常に狭い通路を通り抜け、止まることなく横に蛇行しながら私を案内してくれた。ガイドは、GoPro で私のビデオを流すために、重要な瞬間に私に止まるように合図さえしてくれた。

シュロの洞窟から出てきたマックス

67分後、私のパフォーマンスと浮力に満足したマックスは、退場する前に私と握手してくれました。

エミリオは木造の小屋の前で静かに座り、 カグアマ、1リットルのビール瓶、地面に平らに休んでいる犬たち。数羽のオオハシが頭上を飛び、枝に止まって私たちを覗き込み、私がカメラを掴むとすぐに飛び去ってしまいました。

チュロの自宅の前でビールを楽しむエミリオ

アレクシス・パッセージ

次の 2004 泊はトゥルムで過ごし、最後のダイビング デーはエリオットと一緒にセノーテ レジーナに向かいました。ここはもともと XNUMX 年にロビー シュミットナーによって探検されたもので、現在はシステマ オックス ベル ハ (マヤン ブルー経由) とつながっていますが、幸運な人以外にはあまり知られていません。

レジーナの鍾乳石の屋根の下のメイントンネルへ

木製のデッキがある大きな水たまりは、ヤシの木に囲まれています。濁った入り口の穴は、最初は制限区域で始まり、その後、広いトンネルのあるかなり暗い洞窟に通じています。計画は、深さ 25 メートルの峡谷の奥深くまで進むまで、T 字左、T 字左でした。

突然、アレクシス パッセージ (塩分躍層が発生する白と水色の地下河床) が魔法のように明るくなり、30 秒間すべてがぼやけました。魅惑的な環境でしたが、もう引き返す時間になっていました。

前方に水色のトンネル

柱と石筍、レジーナ

次のダイビングでは、T 字右、T 字左、T 字右の行動計画でした。再び、18 メートルを超える深い海水通路に飛び込みました。

エリオットが塩分躍層のもやの中に消えていくのを眺めていると、右耳が圧迫されて痛くなり、深刻な問題を引き起こすリスクを冒さずにこれ以上深く潜ることはできないと悟った。これは数秒で悪夢になるかもしれない。

私はエリオットに向かって必死にライトを振った。彼は私の合図がダイビング中止だと理解した。安全第一だ。

コンチャでのダイビング後のピエール・コンスタント セノーテ

マヤの列車 2018年1,525月、メキシコ次期大統領アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール氏は、ユカタン半島を囲む全長XNUMXキロの「マヤ列車」プロジェクトを発表した。メキシコ軍が所有するこの鉄道は、パレンケ、エスカルセガ、メリダ、カンクン、トゥルム、バカラルの各都市を環状に結ぶことになる。 都市での住民投票では、観光開発やその他の利益が約束され、92億ペソ(約321億米ドル)の資金が主に地方観光税から賄われることになり、16%の人が賛成した。建設は2020年XNUMX月に始まり、今年中に完了する予定だった。 環境活動家や先住民族の権利活動家らは、ジャングルを通る新たな道路の建設に反対し、自然災害を予測した。 プロジェクトが進むにつれ、環境調査が実施されないままジャングルが伐採されていると主張した。しかし、2021年XNUMX月、内務省はマヤン・トレインやその他のインフラプロジェクトを環境調査の対象から除外した。 2021年8,000月、発掘作業員らは発掘中にXNUMX点を超える古代の遺物や建造物を発見した。 洞窟ダイビングコミュニティは、このプロジェクトが多くの洞窟の崩壊を引き起こすだろうと予測した。 cenotes そして、悲しいことに、少なくとも 100 か所ですでに同様のことが起こっていると言われています。 工事に反対する抗議活動が行われているキンタナロー州では、1,800キロメートルの洞窟と地下河川が何千もの cenotes マヤ列車によって中断されるであろう。ジャガー、ピューマ、クモザル、オセロット、アグーチ、鳥などの野生動物が水を飲んでいる。 cenotes しかし、マヤ帯水層は現在、汚染の危険性が高い状態にあります。 当初の計画では電気機関車が列車を牽引する予定だったが、政府は後にコスト削減のためディーゼル機関車への切り替えを発表した。2020年にはメリダ・カンクン・チェトゥマル路線の半分は依然として電化されると発表していた。 しかし、このプロジェクトのマイナス面は国民から慎重に隠蔽されてきたようで、メキシコのAMLO大統領は任期が終わる前にこのプロジェクトを完了させる決意をしている。 様々な場所へ向かう途中 cenotes 私は、ユカタンのジャングルを切り裂く破壊の広い高速道路を目にしました。そして、森林破壊の規模は恐ろしいもののようです。

ダイバーネットでも: メキシコの魅惑的な裏社会に潜入, ダイバーがアメリカ大陸最古の黄土鉱山を発見, ダイバーがブラックホールで絶滅した哺乳類を発見, チャンピオンになろう! – セノーテの形成