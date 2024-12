ワカトビのドゥニア・バル

ドゥニア・バル、35番 ワカトビ ダイブ リゾートのダイビングスポットのリストは「トップ10」リストに誇らしげに掲載されています。なぜなら、それを知った人は、それを他のファンのお気に入りのサンゴ礁とほぼ同等であると見ているからです。 この 動物園その理由は、この場所がリゾートに近く、動物園と地形が似ているからです。ハードコーラルで覆われた傾斜した地形が砂地のプラットフォームに続き、20メートル(70フィート)の壁のところで再び落ち込みます。ドゥニア バルには「ああ、という雰囲気」があり、ダイバーは中深度で長く多層の地形を楽しみながら、多様で興味深い海洋生物のコレクションを探すことができます。

ワカトビ ダイブ リゾートの桟橋から数分のところにあるドゥニア バルには、砂浜に続く傾斜のある壮大な硬いサンゴ礁があり、その後 20 メートル (70 フィート) の高さで再び壁を滑り落ちます。

ダイビングは、係留所を深さ 12 メートル (40 フィート) まで降下することから始まります。そこでは、砂底が中起伏のサンゴ頭によって中断されています。係留所の上の斜面はサンゴで覆われた岩に変わり、上流はシュノーケリングの深さまで続くスタッグホーンとフィンガーサンゴの森が優勢です。ほとんどのダイバーは、ダイビング終了後のガス抜きのために斜面の頂上を確保しますが、写真家は時々、最も人気のあるパジャマを含む、枝の間に潜む多数の種類の枢機卿を探すために、クワガタムシの最前線を目指します。カーディナルフィッシュ。

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

パジャマカーディナルフィッシュは、サンゴ礁に生息する魚の中で最も明るく、最も珍しい色のパターンを持っているため、写真家のお気に入りです。この魚の印象的な赤オレンジの目は、緑がかった黄色の顔から際立っており、体の中央で突然、深紅の斑点で飾られた銀色の後部に移行します。この珍しい色のパターンは、水玉模様のパジャマの裾を着て、目を曇らせて寝ている人のような外観を作り出します。これらの魚が夜行性の採餌動物であることを考えると、これは適切な例えです。

係留所から下向きの斜面をたどるダイバーは、注目に値する追加の被写体が豊富にあることに気づくでしょう。砂地には、エビハゼとそのパートナーである甲殻類の巣穴が点在しています。小さなエビたちが共有の巣穴を掘るという仕事に取りかかる様子を観察するのは、良いエンターテイメントです。

シュリンプハゼは、一緒に暮らす甲殻類のパートナーと一緒にいると、楽しい娯楽を提供してくれます。忙しく働く小さなシュリンプが、共通の巣穴を掘る作業をすべてこなし、シュリンプハゼは危険に注意する以外ほとんど何もしません。

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

バンプヘッドベラやブダイが定期的に通り過ぎ、時折タイマイやアオウミガメが現れます。ドゥニア バルには色とりどりのウミウシも生息しており、ワカトビ海洋保護区の中でも虹色の扁形動物を探すのに最適な場所の 1 つです。

この場所には、砂の中に精巧な地下室を作るシャコもいます。これらの別世界の生き物は日中に姿を現すこともありますが、夜のダイビング中によく見られます。ドゥニア バルは、リゾートからボートですぐの距離にあり、潮流が少ないため、アフターダーク ダイビングに人気の場所です。日が沈むと、まったく新しいキャラクターが現れ、このサイトを訪れた多くの人が新しいお気に入りの 1 つとしてダイバーを喜ばせます。

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Photo credits: Walt Stearns